Coronavirus in Sicilia, 1.957 nuovi casi e 13 i morti. I tamponi eseguiti sono 12.952. Catania ritorna prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 1.957 nuovi casi e 13 i morti

Coronavirus in Sicilia, 1.957 nuovi casi e 13 i morti. Ieri i contagiati erano 536. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 12.952.

Il tasso di positività è al 15,1% in aumento rispetto al 10,1% di ieri. La Sicilia è al sesto posto in Italia per contagi. I positivi attuali sono 71.250 con un decremento di 608 casi.

I guariti sono 2.552 e 13 sono le vittime, che aumentano il totale dei decessi in Sicilia a 12.079.

Nelle strutture ospedaliere i ricoverati sono 451, sette in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva i pazienti sono 23, due in più rispetto a ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 414; Palermo 388; Messina 298; Agrigento 222; Siracusa 212; Ragusa 129; Caltanissetta 124; Trapani 117; Enna 53.