Incendio a Catania, corpo carbonizzato in casa. Un uomo pare settantenne, è morto a Catania all’interno della propria abitazione tra le fiamme.

L’incendio pare provocato dall’esplosione della caldaia, al primo piano di una palazzina in viale Angelo Vasta, nella zona dell’ospedale Cannizzaro a Catania.

I vigili del fuoco sono intervenuti con tutte le attrezzature necessarie per spegnere il rogo, ma non hanno potuto fare nulla se non recuperare il corpo carbonizzato.

L’ispezione condotta con molta difficoltà, utilizzando torce e bombole d’ossigeno.

Secondo quanto riferito dai condomini la moglie si trovava fuori casa.

Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sull’accaduto.

Attualmente lo stabile è inagibile in attesa delle verifiche tecniche. La vittima, pare avesse una compagna sudamericana ma viveva da solo.

I vicini, che hanno dato l’allarme, lo hanno visto salire in casa, forse per prendere in fretta e in furia effetti di prima necessità o abbia cercato di spegnere il principio d’incendio, rimanendo poi intossicato.

Ora bisognerà attendere i successivi approfondimenti autoptici per avere conferma della sua identità.