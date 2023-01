Incendio via Vasta a Catania, rogo in altra abitazione. I vigili del fuoco intervenuti all'alba. Ieri nel rogo era morto 70enne.

Incendio via Vasta, rogo in altra abitazione

Incendio via Vasta, rogo in altra abitazione. Stamane ha ripreso forza l’incendio che ha distrutto ieri un appartamento al primo piano in viale Vasta a Catania.

Nell’incendio di ieri è morto carbonizzato il proprietario, il settantenne Saverio Nanni.

Le fiamme all’alba di oggi hanno coinvolto un altro appartamento della palazzina, precisamente la mansarda.

Sul luogo, poco dopo le 6 del mattino, inviati due mezzi dei vigili del fuoco con autoscala per domare il nuovo incendio.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono durate due ore. Altre verifiche saranno eseguite nel corso della mattinata.

L’incendio di ieri, si era propagato poco prima delle ore 15, pare che la causa sia stata l’esplosione della caldaia.

I pompieri sono intervenuti con tutte le attrezzature necessarie per spegnere il rogo, ma non hanno potuto fare nulla se non recuperare il corpo carbonizzato.

L’ispezione condotta con molta difficoltà, utilizzando torce e bombole d’ossigeno. Secondo quanto riferito dai condomini la moglie si trovava fuori casa.