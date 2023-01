Catania Ragusa 3-0 a rete Lodi Chiarella e Russotto. Il Catania vince e convince dopo le feste natalizie al Massimino.

Catania Ragusa 3-0 a rete Lodi Chiarella e Russotto. I rossazzurri vincono con il numero perfetto 3-0 il confronto con il Ragusa.

Hanno contato nel match, il rigore concesso al Catania al 19esimo minuto (realizzato da Lodi) e la contestuale espulsione di Cess per gli ospiti, con motivazione non del tutto chiara,

questo avvenimento, ha abbassato il morale in merito alla possibilità dei ragazzi di Raciti di contrastare in minoranza gli avversari.

Il Catania vince e convince in questa partita disputata dopo le feste natalizie, superando con il punteggio di 3 a 0 il Ragusa.

Quindi il match apre il 2023 con i migliori auspici per i rossoazzurri che puntano alla promozione in terza serie.

Il risultato si rivela un successo che potenzia l’umore e salda ancor più il gruppo etneo rendendolo consapevole delle proprie risorse professionali.

La classifica del girone consolida la capolista (45 punti) che vola a +12 da Locri e Lamezia Terme (33 punti) che hanno pareggiato rispettivamente contro Polisportiva Santa Maria Cilento e Canicattì.

Dopo la pausa per le festività natalizie si aprono le porte dello stadio “Angelo Massimino” dove si gioca la diciottesima giornata del campionato di Serie D, girone I con il match tra Catania e Ragusa.

In casa rossoazzurra si denotano le assenze motivate da squalifiche, infortuni e motivazioni di natura disciplinare.

Lorenzini stoppato dal giudice sportvio, Vitale in tribuna per un provvedimento disciplinare assunto dalla società, Jefferson e Sarno non al meglio così come Forchignone, febbricitante. Giovanni Ferraro preferisce Groaz in porta, con Somma e Castellini al centro e difesa, Rapisarda-Boccia sugli esterni;

il terzetto formato da Rizzo, Lodi e Palermo schierato a centrocampo e tridente in attacco Andrea Russotto-Sarao-Chiarella.

Gli ospiti, giocano senza l’attaccante Randis (loro capocannoniere con 8 reti) e optano per il 3-5-2: posizionati a centrocampo Cacciola, Distefano e Vitelli, mentre in attacco scelti Varela e Grasso.

Inizia il primo tempo.

Il Catania già dai primi minuti subito in avanti, ma il Ragusa con il pressing riesce a contenere l’esuberanza degli etnei con contropiedi velocissimi.

I padroni di casa protestano subito per un presunto fallo in area su Sarao, ma per il direttore di gara non è d’accordo.

Groaz è tranquillo, il Catania riesce a costruire buon gioco.

Lodi ci prova su punizione dopo un fallo su Palermo da parte di Pertosa e al 19esimo minuto cambia l’andazzo della partita quando l’arbitro,

a seguito di una mischia in area di rigore del Ragusa su azione d’angolo, espelle il ragusano Cess e assegna il rigore ai padroni di casa, che segnano grazie Francesco Lodi che spiazza Truppo.

Da questo momento in avanti cala il morale degli ospiti e il Catania ha pieno controllo del possesso palla e buon fraseggio a centrocampo.

Al 30esimo minuto Chiarella sigla la seconda rete e fa esultare i tifosi rossoazzurri.

Al 37esimo minuto Andrea Russotto centra la traversa e Palermo trova la risposta di Truppo.

Nel minuto successivo è ancora Andrea Russotto a provarci da lontano e il pallone passa sotto le braccia di Truppo e arriva in rete per il terzo goal del Catania.

La superiorità numerica si afferma determinante nella gestione del match, ormai completamente nelle mani dei padroni di casa.

Grasso viene ammonito prima del termine della partita che chiude la prima frazione dopo un minuto di recupero.

La ripresa si apre con il Catania sempre in avanti a cercare nuove occasioni con Sarao. Triplo cambio per il Ragusa: in campo scendono Valenca, Manfrè e Messina al posto rispettivamente di Distefano, Grasso e Strumbo.

Al 52esimo minuto palo di Palermo con un colpo di testa da posizione ben piazzata, sullo sviluppo dell’azione tiro da lontano di Rizzo che si perde fuori fuori.

Altra sostituzione al 59esimo minuto esce Falla entra Strumbo. Al 65′ Ferraro richiama in panchina Andrea Russotto e da spazio a Giovinco.

Tre minuti dopo Vitelli prova a risollevare il morale del Ragusa con un tiro dalla distanza palla facile che termina tra le braccia di Groaz.

Al 72esimo forte staffilata da lontano di Giovinco che per poco non sorprende Truppo, pallone alto di pochissimo e applausi dello stadio per l’attaccante etneo.

Dopo qualche minuto termina la gara di Sarao, sostituito da De Luca.

Proprio quest’ultimo si rivela subito in campo con un pallone servito a modo da Rapisarda e non sfruttato per un tiro pericoloso verso la porta avversaria.

Al 79esimo minuto Ferraro richiama uno stremato e applauditissimo Chiarella, in campo va Pedicone.

Intanto gli ospiti richiamano Vitelli per Napoli. Manfrè prova un tiro pericoloso calciando dal limite dell’area ma Groaz attento manda in angolo.

Dopo gli ultimi cambi di Ferraro: Di Grazia per Lodi al minuto 87′ e Alessandro Russotto per Rapisarda al 91esimo minuto non cambiano il risultato.

Assegnati tre minuti di recupero e la partita termina attestando il meritato successo dei padroni di casa per 3 reti a zero sul Ragusa.

CATANIA RAGUSA 3-0

Catania (4-3-3): Groaz 6.5; Rapisarda 6.5, Somma 6.5, Castellini 6.5, Boccia 7; Rizzo 7, Lodi 7.5 (dal minuto 87′ Di Grazia sv), Palermo 6.5; Chiarella 7 (dal 79′ Pedicone 6), Sarao 5.5 (dal 74′ De Luca 6), An. Russotto 7 (dal 65′ Giovinco 6). A disp.: Bethers, Ferrara, Bani, Al. Russotto, Privitera. All. Ferraro 7.

Ragusa (3-5-2): Truppo 4.5; Falla 5 (dal 59′ Strumbo G. 6), Pertosa 5, Strumbo D. 5 (dal 50′ Messina 5.5); Cacciola 5.5, Cess 4.5, Distefano 5 (dal 51′ Floro Valenca 5.5), Iseppon 5, Vitelli 5.5 (dal 79′ Napoli sv); Varela 5, Grasso 5.5 (dal 50′ Manfrè 6). A disp.: Pitarresi, Gozzo, Bozzanga, Alili. All.: Raciti 5.5.

Arbitro: Silvio Torreggiani della Sezione di Civitavecchia

Assistenti: Pietro Bennici (Agrigento) e Stefano Vito Martinelli (Potenza)

Ammoniti: Grasso, Pertosa

Espulsioni: Cess al 19′

Recupero: 1’-3’ Angoli 9-2

Note: 15.483 spettatori al “Massimino”