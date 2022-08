Covid in Sicilia, 536 nuovi positivi e 9 morti. I tamponi eseguiti sono solo 5.303. Palermo sempre prima per contagi in nell’isola.

Covid in Sicilia, 536 nuovi positivi e 9 morti. Ieri i contagiati erano 1.246. I tamponi eseguiti in Sicilia sono solo 5.303.

Il tasso di positività è il 10,1% in diminuzione rispetto al 13,3% di ieri. La Sicilia è al settimo posto in Italia per contagi.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 71.858 con un aumento di 45 casi. I guariti sono 482 e nove sono le vittime, che aumentano il totale dei decessi a 12.066.

Nelle strutture ospedaliere i ricoverati sono 458, esattamente come il giorno precedente. In terapia intensiva sono 21 i ricoveri, tre in meno rispetto al giorno prima.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 102; Catania 119; Messina 114; Siracusa 39; Trapani 45; Ragusa 34; Caltanissetta 36; Agrigento 35; Enna 12.