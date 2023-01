Bimba uccisa da auto a Termini Imerese. La piccola, 4 anni, travolta e investita mentre usciva da un cancello nel palermitano.

Bimba uccisa da auto a Termini Imerese

Bimba uccisa da auto a Termini Imerese. Bambina è deceduta dopo essere stata investita da un’auto a Termini Imerese, in contrada Chiarera in via Alessandro Manzi.

La piccola Patrizia di 4 anni è uscita dal cancello e l’auto l’ha travolta.

I familiari l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Cimino di Termini Imerese, comune in provincia di Palermo.

Arrivata nel nosocomio i sanitari hanno tentato di salvarla ma senza esito. Sulla drammatica vicenda indagano le forze dell’ordine del luogo.

Momenti di tensione al pronto soccorso del Cimino, per sedare gli animi dei parenti presenti sono intervenuti gli agenti della polizia di stato e i carabinieri.

Le indagini sono condotte dalla polizia municipale di Termini Imerese che sono al lavoro per accertare eventuali responsabilità.

Il sindaco di Termini Imerese, amareggiato dalla triste notizia ha manifestato il suo cordoglio per la drammatica morte della bimba:

«Una tragedia che ci ha sconvolto. La morte della piccola Patrizia ha fortemente scosso tutta Termini Imerese. Abbracciamo, con amore, la famiglia».