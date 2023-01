Epifania in Sicilia e tutte le feste porta via. Epifania e befana in Sicilia all'insegna della tradizione dolci, doni, carbone e sorrisi per tutti.

Epifania in Sicilia e tutte le feste porta via

Epifania in Sicilia e tutte le feste porta via. Festa religiosa, nota anche come Teofania nelle tradizioni cristiane orientali, è una festa cristiana che celebra la rivelazione di Dio incarnato come Gesù Cristo.

Ma per i più piccoli è sempre occasione per ricordare la befana e ricevere doni, dolcetti e in qualche caso scherzoso un po’ di carbone.

Tante le iniziative per la Befana Da Palermo a Messina, da Catania a Siracusa con la distribuzione della tradizionale calza.

Nell’immaginario collettivo, l’anziana vecchietta vola con una scopa logora, ma può arrivare in diversi modi, dal cielo, dal mare e da terra.

A Catania dopo due anni di fermo, imposti dalla pandemia, la Befana è tornata anche nella Base aeromobili della Guardia costiera di Catania.

Dolci con un po’ di carbone sono arrivati dal cielo grazie a un elicottero AW 139.

Ad accoglierlo molti bambini e adulti, che hanno avviato una raccolta volontaria per l’acquisto di doni a favore dei piccoli degenti del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Catania.

A Siracusa, le befane con una carrozza trainata da cavalli sono partite dal Comando della polizia municipale di via del Molo per recarsi all’ospedale Umberto I.

Ad attenderle vi erano i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del nosocomio siracusano.

Doni, dolcetti e gustose caramelline con tanti sorrisi per un appuntamento che si rinnova ogni anno, destinato ai bambini che per vari motivi sono costretti a trascorrere la giornata di festa in ospedale.

Nell’ospedale Di Cristina di Palermo, le befane del Soccorso alpino e speleologico si sono calate dal tetto, spuntando dalle finestre tra lo stupore dei piccoli pazienti, dei genitori e del personale sanitario.