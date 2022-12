Ucciso a coltellate a Cattolica Eraclea. Uomo di 51 anni accoltellato a morte nel corso di una lite. Una persona fermata.

Ucciso a coltellate a Cattolica Eraclea. Altro omicidio che colpisce la Sicilia in questi giorni di festa. Dal femminicidio della vigilia di Natale a Marinella di Selinunte all’uccisione appena 24 ore fa di un pensionato a Ispica.

Il fatto si è consumato a Cattolica Eraclea in provincia di Agrigento, e si tratta dell’ennesimo delitto maturato nell’isola per futili motivi.

La vittima è un muratore 51enne, Carmelo Contarini, accoltellato a morte in strada, davanti alla sua abitazione in via Agrigento.

Il fatto di sangue è avvenuto durante una lite con un uomo, aggravata, a quanto sembra, dal fatto che i due avessero bevuto alcolici.

La vittima era separata e padre di due figli, Contarini, dopo essere stato colpito, è finito dentro un canalone.

I carabinieri hanno già condotto in caserma il presunto responsabile, un pensionato di 66 anni, Giovanni Ferrera, bloccato dai militari a pochi passi dal luogo dove è avvenuto l’accoltellamento.

L’uomo identificato per strada, mentre si stava dirigendo verso la stazione dei carabinieri dove voleva costituirsi. Ila piccola comunità dell’agrigentino dove tutti si conoscono è attonita e incredula.

Pare, che la vittima e il presunto assassino si conoscessero da tempo: i due erano vicini di campagna e i loro terreni erano confinanti.

Adesso il sessantaseienne presunto omicida, interrogato in caserma alla presenza del procuratore capo facente funzioni, Salvatore Vella, dovrà provare a spiegare perché sia divampata la lite e cosa sia accaduto dopo.

Giovanni Ferrera su consiglio del suo avvocato Ignazio Martorana, dinanzi ai pm, il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il sostituto Paola Vetro, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L’arma del delitto, un coltello a serramanico, consegnata spontaneamente dall’indagato agli investigatori è stata sequestrata.

La Procura ha già disposto l’autopsia della vittima che sarà eseguita nei prossimi giorni.

Si pensa che l’indagato abbia sferrato, al torace del muratore cinquantunenne, un’unica coltellata. Il pensionato adesso sarà tradotto in carcere. Intanto, Procura e carabinieri continuano a indagare sul movente.

Pare che fra i due conoscenti vi fossero già stati disaccordi e liti a causa dei terreni di campagna confinanti tra loro.