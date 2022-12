E-commerce post covid-19, incremento di acquisti. Il commercio elettronico, ha modificato le abitudini dei consumatori.

E-commerce post covid-19, incremento di acquisti

E-commerce post covid-19, incremento di acquisti. Soprattutto negli ultimi abbiamo assistito a cambiamenti epocali nelle modalità in cui facciamo i nostri acquisti.

Il commercio elettronico, comunemente denominato e-Commerce, ha sostanzialmente modificato le abitudini dei consumatori.

Una delle aziende più innovative nel nostro territorio etneo, che ha deciso di muoversi ed imporsi nel settore dell’e-commerce, è Emmè Pubblicità di Gravina di Catania.

L’azienda, infatti, che ha sviluppato StoreGest®, un software gestionale in grado di automatizzare i processi aziendali delle aziende

che vogliono realizzare un e-commerce in grado di proporre i propri prodotti on line, di fatto così dimezzando le ore di lavoro manuali degli dipendenti.

Si tratta dell’incremento nell’utilizzo delle nuove tecnologie che ha apportato una vera e propria accelerazione negli acquisti on line.

La tendenza agli acquisti on line durante il periodo pandemico, ha costretto moltissime aziende, soprattutto quelle fisiche,

a dotarsi di strumenti elettronici e a subire numerosi e veloci cambiamenti per restare al passo con i tempi e con il trend dell’e-commerce.

Gli acquirenti digitali, proprio negli ultimi 3 anni, sono risultati maggiormente consapevoli dei numerosi vantaggi nel settore dell’e-commerce,

come l’indubbia scelta e varietà tra i prodotti offerti e soprattutto la convenienza dei prezzi, certamente più competitivi nel mondo virtuale.

Le aziende on line o i negozi di e-commerce, a differenza delle aziende tradizionali e dunque “fisiche”, offrono anche una più significativa esperienza di vendita

nella personalizzazione dell’offerta commerciale individuale, grazie all’IA, altrimenti detta “Intelligenza Artificiale”.

Si affermano per la maggiore i Self-Shopping che hanno cambiato definitamente il commercio al minuto.

Il consumatore si dimostra sempre più disposto e maggiormente predisposto alla comodità d’acquisto in questi luoghi virtuali,

per operare in piena individualità ed autonomia una esperienza di acquisto completa, dalla scelta dell’oggetto da acquistare fino al suo pagamento e consegna finale.

Questo si traduce in un aumento ed incremento nelle vendite e-commerce del 20/30% a livello mondiale, grazie alla nascita di numerose piattaforme di vendite on line,

che favoriscono non solo l’incontro tra grandi aziende e i privati, ma anche solo tra privati.

Anche la questione della sostenibilità, e dunque la relativa presa di coscienza del drammatico impatto ambientale nella produzione industriale,

ha favorito la consapevolezza del consumatore finale che dunque si rivolge, anche per questo, sempre di più al mercato elettronico.

I consumatori hanno ormai cambiato quasi radicalmente il proprio comportamento, modificando drasticamente le loro abitudini,

a causa degli aventi pandemici da Covid-19 prima e successivamente della sanguinosa guerra (ndr. attualmente ancora in corso) in Europa.

Si è manifestato, inoltre, da parte dei consumatori, l’interesse all’acquisto online in modo ancor più personalistico ed indipendente

Le ultime tendenze di mercato infatti decretano che, soprattutto tra i più giovani ma non solo si preferisce operare i propri acquisti mediante il proprio device mobile,

ormai compagno ed amico fidato, più spesso finanche segreto, di ogni possessore di smarthphone.

Si utilizza, infatti, non solo al fine di mera ricerca d’informazioni utili sui prodotti da acquistare, ma finanche per completare del tutto il proprio acquisto on line.

Alcuni dei vantaggi del consumatore finale sono di certo stati alcuni fattori fondamentali, tra cui:

la Blockchain, una tecnologia in grado di garantire un maggior controllo dei propri dati e delle transazioni commerciali;

La realtà aumentata permette agli utilizzatori di interagire con l’ambiente circostante in modo realistico.

Infine, anche la realtà virtuale che offre un’esperienza del tutto innovativa, dove gli utenti o acquirenti finali riescono, mediante i propri device,

ad esplorare oggetti non ancora visibili, e non in commercio o fisicamente non presenti nel mercato o addirittura futuri e mondi artificiali.