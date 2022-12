Santa Maria Cilento-Catania 2-1, prima sconfitta. Dopo 15 risultati utili si arresta in trasferta l’avanzata rossoazzurra.

Dopo tre pareggi di fila in trasferta, è arrivata la prima sconfitta in campionato per il Catania. l'amara realtà per gli etnei si concretizza sul piccolo campo del Santa Maria Cilento, antica squadra campana fondata nel 1929.

I Campani oggi hanno vissuto la loro giornata di celebrità mettendo a segno due reti battendo i siciliani.

Vincita favorita da un Catania incerto e scarsamente motivato che non è riuscito a contenere i padroni di casa e creare conclusioni insidiose.

Periodo di incertezza dei rossoazzurri che dura ormai da qualche partita e culminata infine con la partita di Castellabate.

La classifica ne risente pochissimo, ma a questo punto il Catania adesso dovrebbe ritrovare concentrazione e la voglia di vincere dei primi tempi.

La gara si è svolta contro la compagine campana senza grandi pretese, però aggressiva e motivata.

Allo stadio “Antonio Carrano” di Santa Maria di Castellabate il risultato è 2-1 per i padroni di casa che vanno a segno con Bonanno e Tandara.

La sconfitta degli etnei interrompe una lunghissima maratona composta da 15 risultati utili consecutivi in campionato.

Nella classifica le inseguitrici del Catania sono Locri e Lamezia Terme che rosicchiano solo un punto a testa (-10).

Ambedue pareggiano rispettivamente contro Sancataldese e Città di Sant’Agata.

Per i rossoazzurri in programma mercoledì nello stadio “Massimino” l’ultimo impegno dell’anno solare con il Trapani.

La Partita inizia con slancio e liquidità.

Santa Maria Cilento contro la capolista siciliana, propone un 3-4-3. Tre difensori centrali, Ferrante, Diop e Morlando, davanti al portiere Grieco;

a centrocampo operano Coulibaly, Pane, Maio e Mancini; tridente Johnson-Bonanno-Catalano.

Il Catania prova con il turnover: Bethers tra i pali con Boccia, Ferrara, Lorenzini e Castellini in difesa; a centrocampo schierato Palermo, con Rizzo in mediana e il giovane Vitale confermati; Giovinco trequartista con Sarao e De Luca.

La gara sin dall’inizio sembra molto fluida, ma dura nei contrasti come dimostrano le ammonizioni di Vitale e Pane.

Il gioco si fa scorrevole ma mancano sia da una parte che dall’altra le conclusioni non ci sono. I rossoazzurri sembrano adeguarsi senza problemi ai cambi proposti sin dall’inizio.

Si continua a giocare e col passare del tempo si nota l’intesa tra Giovinco, De Luca e Sarao che che si portano in avanti e tentano un paio di azioni senza arrivare alla porta.

Giovinco cerca di motivare i compagni con alcune azioni di squadra e nel frangente prova anche a cercare la conclusione.

In una circostanza il calciatore trova un avversario che devia, forse di mano e gli etnei reclamano il rigore che l’arbitro non ravvede

Nel 30esimo minuto, colpo di testa di Sarao, anche in questo nulla di fatto.

Intanto il trio siciliano schierato all’attacco pressa per far valere le posizioni ma non trova la complicità della quadra e si blocca.

Gli ospiti manovrano a centrocampo e come sempre con fatica tentano di costruire una manovra di tutto rispetto.

I padroni di casa dal canto loro, giocano senza timore e mettono in pratica le contromisure per superare il centrocampo avversario in velocità.

Infatti Bethers è chiamato a una grande parata da Diop al 34esimo e 2minuti dopo i campani passano in vantaggio con Bonanno.

Il calciatore approfitta di un errore clamoroso dell’estremo difensore etneo in uscita e colloca il pallone in rete con un tocco che beffa il Catania.

I siciliani reagiscono immediatamente e pareggiano al 39esimo minuto.

Parte un’azione d’angolo, mischia in campo che risolve Palermo il quale firma l’uno a uno a due passi dalla linea bianca.

Poco dopo Catalano da lontano spaventa la difesa catanese con una staffilata a giro che si staglia a fil di palo.

Nella ripresa il Catania esordisce con alcuni cambiamenti: nel 46esimo minuto entrano Somma, Lubishtani e Chiarella; fuori Ferrara, Vitale e Boccia.

Nel 51esimo minuto in campo anche Andrea Russotto che sostituisce De Luca.

Mister Giovanni Ferraro cerca la soluzione tecnica per la vittoria, cercando di lavorare a livello offensivo con un 4-2-3-1.

Nel 55esimo minuto Di Gaetano richiama in panchina l’autore del goal al Catania, Bonanno, e gioca la carta Tandara.

Circa dieci minuti dopo continuano i cambi: per gli etnei entrano Sarno al posto di Giovinco, mentre i campani inseriscono De Leonardis al posto di Pane.

La sfida rimane apertissima, entrambe le squadre si scontrano a centrocampo ma continuano a fatica nel costruire valide azioni conclusive.

Nel 71esimo minuto il Santa Maria Cilento rischia l’autogoal con un retropassaggio a Grieco, infatti, la sfera termina fuori di un soffio.

Poco dopo Johnson, che ha giocato una gara positiva con molti spunti in attacco, è sostituito da Ielo.

Nel 76esimo minuto il Santa Maria Cilento ritorna in vantaggio.

Cross in area con mischia che Tandara risolve in rete. Shok per il Catania che si ritrova in svantaggio.

Esulta l’allenatore dei campani Di Gaetano dalla panchina e prova un’altra sostituzione: mette in campo Ventura per un esausto Mancini.

Sarao spreca malamente una buona chance nell’ottantaseisimo minuto: Sarno va al cross con un colpo di testa, ma il suo tiro si perde in alto.

Ultimi minuti dei ragazzi rossoazzurri in pressing che spingono in avanti senza una valida costruzione delle azioni.

Superati i cinque minuti di recupero, il triplice fischio dell’arbitro sancisce la prima sconfitta stagionale degli etnei che sono capolista del Girone I.

SANTA MARIA CILENTO-CATANIA 2-1

Santa Maria Cilento (3-4-3): Grieco, Ferrante, Diop, Coulibaly, Mancini (37’ st Ventura), Pane (16’ st De Leonardis), Maio, Morlando, Johnson (29’ st Ielo), Bonanno (10’ st Tandara), Catalano (44’ st Campanella). A disposizione: Guerra, D’Avella, D’Auria, Parisi. Allenatore: Di Gaetano.

Catania (4-3-1-2): Bethers, Boccia (1’ st Chiarella), Ferrara (1’ st Somma), Lorenzini, Castellini, Palermo, Rizzo, Vitale (1’ st Lubishtani), Giovinco (16’ st Sarno), Sarao, De Luca (6’ st An. Russotto). A disposizione: Groaz, Di Grazia, Bani, Forchignone. Allenatore: Ferraro.

Arbitro: Michele Maccorin (Pordenone).

Reti: pt 36’ Bonanno, 39’ Palermo, st 32’ Tandara

Ammoniti: Pane, Diop; Vitale, Ferrara, Palermo, Lorenzini.

Angoli: 2-7. Recupero: pt 2’; st 6’.