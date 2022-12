Incidente ad Acireale, muore minore. Scontro in piena notte all'incrocio tra via Kennedy e corso Italia, 16enne deceduto.

Incidente ad Acireale, muore minore

Incidente ad Acireale, muore minore. Daniele Cantale Garano 16 anni è deceduto in uno scontro tra un Suv e il suo motorino.

L’impatto è avvenuto alle 3 di notte all’incrocio tra via Kennedy e corso Italia ad Acireale, comune in provincia di Catania.

La vittima era a bordo di uno scooter che, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con un Suv. Il giovane sarebbe morto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia e i soccorsi del 118. Sulla vicenda indaga la polizia.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente per stabilire eventuali responsabilità.

Accorato il cordoglio del sindaco di Acireale, Stefano Alì, degli assessori, del presidente del Consiglio comunale, Fabio Fontanesca, e dei consiglieri comunali.

Gli amministratori esprimono sentimenti di vivo cordoglio ai familiari del giovane Daniele Cantale Garano, strappato tragicamente ai suoi affetti la notte scorsa, dopo l’incidente stradale.

In merito alla tragica vicenda interviene il sindaco Alì:

«Ancora una volta, purtroppo, assistiamo a una tragedia immensa che, ne siamo certi, avrebbe potuto essere evitata se fossero state osservate le regole minime non solo del Codice stradale, ma del buon senso».

Aggiunge il promo cittadino:

«Non ci stancheremo mai di rivolgere appelli affinché vengano rispettate le norme di ogni genere e che si adottino i provvedimenti adeguati nei confronti di chi le infrange, perché non si può mettere a repentaglio impunemente la vita altrui».

Continua Alì:

«Accade troppo spesso che pochi attimi di imprudenza segnano in maniera indelebile le nostre vite».

Infine conclude il sindaco di Acireale:

«Ricordiamoci sempre che con il nostro comportamento possiamo distruggere la vita altrui e anche la nostra, quando si configurano gli estremi di omicidio stradale».

Le esequie di Daniele saranno celebrate domani, lunedì 19 dicembre, con inizio alle ore 15, nella chiesa del Santissimo Salvatore ad Acireale.