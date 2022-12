Verso Sancataldese-Catania, interviene Ferraro. «La Serie D è particolare e richiede una certa mentalità, forse sono l'unico ad averla qui».

Verso Sancataldese-Catania, interviene Ferraro

Verso Sancataldese-Catania, interviene Ferraro. L’allenatore del Catania, Giovanni Ferraro, in vista della trasferta di domenica contro la Sancataldese spiega:

«mi aspetto una partita difficile: il campo ha dimensioni un po’ più piccole e l’avversario è in salute ed in crescita, viene da sei risultati utili consecutivi e ha subito un solo gol in questi incontri».

«Noi abbiamo lavorato bene, con grande determinazione ed entusiasmo, vogliamo portare a casa altri tre punti».

Sui turn over, spiega Ferraro:

«abbiamo avuto una settimana di tempo per prepararci, giocheranno i calciatori più in forma e gli altri devono essere pronti».

«Le scelte sono il frutto degli allenamenti che noi vediamo e valutiamo giorno per giorno».

In merito alle critiche evidenzia:

«fanno parte del gioco e del percorso, in Italia siamo tutti allenatori; la Serie D è un campionato particolare e il risultato va al di là del gioco, io ho questa mentalità e sono soddisfatto della prestazione offerta domenica scorsa».

Continua Ferraro:

«l’obiettivo della società è la cosa più importante. Vincere un campionato non è mai facile, le nostre motivazioni sono quelle di chi vuole anzitutto confermarsi in ogni partita».

Il lavoro settimanale è di grande qualità, basti pensare agli allenamenti in cui i difensori affrontano i nostri attaccanti».

Sottolinea l’allenatore del Catania:

«il livello di ogni seduta s’innalza grazie alle qualità di tutti, inclusi quelli che hanno al momento meno spazio».

«Ecco perché l’abbondanza di soluzioni in rosa è fondamentale ed è giusto che a Catania sia così. Noi dobbiamo fare la partita del Catania, sempre propositiva».

Infine il mister in riferimento al calcio mercato conclude:

«La squadra è completa, potremmo poi aver bisogno di un altro 2004. Litteri sarà il nostro primo acquisto a gennaio».

Mister Ferraro per la gara Sancataldese-Catania ha messo a disposizione ventiquattro calciatori.

Al termine della seduta di rifinitura, svolta stamane, l’allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato ventiquattro calciatori per la sfida alla Sancataldese.

La gara è in programma domani alle 14.30 nello stadio “Valentino Mazzola” ed è valevole per la quattordicesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossoazzurro:

1 Bethers; 2 Boccia; 3 Lubishtani; 4 Somma; 5 Rapisarda; 8 Di Grazia; 10 Lodi; 11 Forchignone; 12 Bollati; 13 Ferrara; 14 Bani; 17 De Luca; 18 Rizzo; 21 Pedicone; 22 Groaz; 23 Palermo; 24 Vitale; 26 Lorenzini; 27 Castellini; 30 Sarno; 31 Chiarella; 32 Giovinco; 79 Jefferson; 99 Sarao.