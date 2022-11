Lamezia-Catania 1-1, etnei pareggiano in trasferta. Nello stadio "Guido D'Ippolito" di Lamezia Terme tra la pioggia le squadre appaiano il risultato.

Allo stadio “Guido D’Ippolito” la seconda e la prima della classifica pareggiano i conti e il risultato deciso in Calabria mantiene invariato il divario di 10 punti a favore dei rossoazzurri.

Etnei accarezzano il sogno di vincere contro i lametini e così allungare la forbice dagli avversari che sono secondi in classifica dopo la rete di Palermo nell’inizio ripresa.

Ma a quietare gli animi ci pensa un altro centrocampista lametino che rimettere tutto in discussione: Emmanouil tira una staffilata da lontano e conclude alle spalle di Bethers.

Il pomeriggio uggioso a Lamezia Terme si archivia con un risultato che nonostante tutto premia gli etnei che allungano così i risultati positivi a 12 partite senza sconfitte.

Per i ragazzi di mister Novelli, invece, sfuma la prerogativa di accorciare il divario dai rivali.

Già all’inizio del primo tempo il match è intenso: le squadre si studiano. Le compagini in campo tendono stabilire una sorta di supremazia e dimostrano di non voler lasciare spazio gli uni agli atri senza molti complimenti.

Il terreno di gioco è visibilmente scomposto dalla pioggia che si è abbattuta su Lamezia Terme sin dal primo mattino,

fattore questo che ha condizionato dal primo minuto i due allenatori a cambiare leggermente tattica nella scelta degli uomini da mandare in campo.

In casa Catania in particolare sembra indovinata la decisione di utilizzare Rizzo nel ruolo di centrocampista centrale.

Inoltre scelta sensata di inserire Palermo per completare l’assetto, con Vitale incluso nel terzetto. In avanti si rivela fondamentale l’apporto di Russotto in qualità di uomo a tutto campo.

Mancano le occasioni da rete che si manifestano soltanto tra il 17esimo e il 19esimo minuto della prima frazione di gioco con Terranova che si propone:

nella prima trova Bethers che intuisce il tiro pronto ad intervenire, poi lo stesso colpisce l’incrocio dei pali dopo un servizio perfetto a conclusione di un’azione confusa ma da ottima posizione ma nulla di fatto.

Il pressing dei lametini è molto presente si fa sentire. il Catania prova a riorganizzarsi e ripartire non riuscendo però a effettuare conclusioni concrete.

Gara molto combattuta e disputata con equilibrio da ambo le parti con gli etnei e i lametini che non riescono a concludere azioni di un certo rilievo in attacco.

Al 41esimo minuto per il Catania ci prova Sarao ma la mira è imprecisa e la botta si perde. Dopo 45 minuti, senza recupero, le squadre si ritirano negli spogliatoi.

La ripresa si prospetta con un abbagliante lampo rossazzurro che cambia la stasi dell’incontro. Boccia con uno scatto vola sulla corsia di sinistra e mette al centro dell’area per Palermo;

nello stesso tempo Sarao è atterrato pochi metri più in là, aggancia Palermo che improvvisamente si gira e sventaglia in rete un bolide imprendibile per Mataloni.

Catania si porta avanti al 46esimo minuto e si avvicina sotto la curva riservata ai tifosi etnei per festeggiare un goal atteso e ponderoso.

La partita va avanti seguendo la stessa trama della prima parte.

Primi cambi per i due allenatori. Al 54esimo minuto Novelli chiama in panchina Maimone, al suo posto entra in campo Maltese.

Dopo 4 minuti Ferraro esegue la contromossa e avvia la staffetta in attacco: quindi spazio per Jefferson, esce Sarao.

Il Lamezia Terme cerca di spingere e trovare lo spunto giusto per conquistare il pareggio. Al 61esimo minuto ci riprova Terranova con una conclusione debole che non intimorisce Bethers.

Ma al 63esimo minuto Emmanouil spara da lontano un tiro apparentemente senza pretese ma imparabile dopo una deviazione avversaria.

La rete di Emmanouil sancisce il punteggio sul risultato di 1-1.

Al 69esimo minuto Russotto lascia spazio a De Luca, al 71esimo minuto in campo Alma per l’infortunato Addessi. A poca distanza di tempo Ferraro si gioca la carta Forchignone e Ferrara in sostituzione di Boccia e Sarno.

Gli ospiti alleggeriscono il pressing cercando di realizzare con i calci piazzati.

Intanto con lo scorrere dei minuti la tensione lievita e le due squadre cercano di commettere sempre meno errori per non farsi sfuggire l’occasione giusta.

Concessi sei minuti di recupero ma la partita si consuma con qualche azione non importante da ambo i lati ma il fischio dell’arbitro decreta la fine dell’incontro e si torna a casa.

LAMEZIA-CATANIA 1-1

LAMEZIA TERME (4-3-3): Mataloni 6; Miliziano 6, Silvestri 6, Cadili 6, De Luca 6.5; Maimone 6 (dal 54′ Maltese 6), Emmanouil 7, Cristiani 6.5; Addessi 6 (dal 71′ Alma 6), Crisafi 6, Terranova 6.5. A disp.: Martino, Zulj, Tipaldi, Kanouté, Borgia, Ferreira, Fangwa. All.: Novelli 6.

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Rapisarda 6, Castellini 6, Lorenzini 6.5, Boccia 6.5 (dal 75′ Forchignone 6); Palermo 7, Rizzo 6.5, Vitale 6; Sarno 6 (dal 75′ Ferrara 6), Sarao 6 (dal 58′ Jefferson 6), Russotto 6.5 (dal 69′ De Luca 6). A disp.: Groaz, Lubishtani, Pedicone, Lodi, Giovinco. All.: Ferraro 6.

Marcatori: 46′ Palermo, 63′ Emmanouil

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano

Assistenti: Thomas Storgato (Castelfranco Veneto) e Simone Della Mea (Udine)

Ammoniti: Vitale, Sarao, Crisafi

Recupero: 0-6

Angoli: 1 Lamezia -3 Catania