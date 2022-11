Incidenti stradali nel Palermitano, 7 feriti. Pericolosi sinistri stradali con carambole di auto a Partinico, Balestrate e Altofonte.

Incidenti stradali nel Palermitano, totale 7 feriti

Incidenti stradali nel Palermitano, totale 7 feriti. Tre sinistri in poco tempo in diversi comuni della provincia di Palermo. Sette auto coinvolte si sono distrutte e sette feriti in totale trasportati in ospedale.

Due incidenti stradali si sono verificati nella zona di Partinico.

Il primo è avvenuto la scorsa notte nella Strada statale 113 all’altezza del Km 219. Altre due auto si sono scontrate e ribaltate finendo sulla carreggiata. Tutti feriti gli occupanti di entrambi i mezzi.

Il secondo incidente è avvenuto all’alba nel territorio del comune di Balestrate.

Tre le auto coinvolte che si sono scontrate sulla rampa autostradale nei pressi dell’ingresso per Balestrate. Tre le persone coinvolte e ferite.

Infine un altro impatto è avvenuto questa mattina nella statale Palermo-Sciacca nei pressi di Altofonte, dove si sono scontrate due vetture. I mezzi in questione si sono distrutti provocando due feriti poi trasportati in ospedale.

Inoltre sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi.

Nei luoghi dove sono avvenuti gli incidenti importante l’intervento dei vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi che in molti casi hanno invaso la carreggiata bloccando la strada.

Carabinieri e agenti della polizia stradale sono al lavoro per eseguire i rilievi nell’intento stabilire le varie dinamiche e le eventuali responsabilità.