I racconti della Peste allo stabile di Catania. Martedì 22 novembre (e fino al 4 dicembre) alle 20,45 si terrà la prima de “I racconti della peste” di Mario Vargas Llosa per la regia di Carlo Sciaccaluga.

Interpreti: Angelo Tosto, Barbara Gallo, Roberto Serpi, Giorgia Coco, Valerio Santi.

Scene e costumi di Anna Varaldo; musiche originali di Andrea Nicolini. Produzione del Teatro Stabile di Catania e del Teatro Nazionale di Genova.

I racconti della peste (2015) è un’opera teatrale, mai rappresentata prima in Italia, dello scrittore premio Nobel peruviano Mario Vargas Llosa.

Sul modello del Decameron nel 1348 cinque persone, tra cui lo stesso Boccaccio, si ritirano in una villa per sfuggire al contagio mettendo in scena un’azione fantasiosa, tra realtà e finzione, che possa allontanare la paura della peste.

Martedì 22 novembre alle ore 11 Mario Vargas Llosa sarà al Palazzo del Comune dove gli sarà consegnata una targa, e il 23, alle ore 16 in Sala Verga, farà un incontro con il pubblico catanese.