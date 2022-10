Coronavirus in Sicilia, 1.282 i nuovi casi e 3 morti. I tamponi eseguiti sono 13.140. Catania resta prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 1.282 i nuovi casi e 3 morti

Coronavirus in Sicilia, 1.282 i nuovi casi e 3 morti. Ieri i positivi erano 1.472. I tamponi eseguiti sono 13.140.

Il tasso di positività in Sicilia è il 9%, in diminuzione rispetto al 12% di ieri. I nuovi guariti sono 958, tre i morti.

Negli ospedali siciliani i ricoverati sono 299, sei in meno di ieri. In terapia intensiva i pazienti sono 16, come ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 324; Palermo 315; Messina 172; Siracusa 128; Trapani 122; Agrigento 87; Ragusa 65; Caltanissetta 40; Enna 29.