Covid in Sicilia, 1.472 nuovi casi e tre vittime. I tamponi eseguiti sono 12.057. Catania torna prima per contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 1.472 nuovi casi e tre vittime

Covid in Sicilia, 1.472 nuovi casi e tre vittime. Ieri i nuovi positivi erano 1.331. I tamponi eseguiti sono 12.057.

Il tasso di positività in Sicilia è il 12%, in aumento rispetto al 9% di ieri. I nuovi guariti sono 1.021, tre i morti.

Negli ospedali siciliani i ricoverati sono 305, cinque in meno di ieri. In terapia intensiva i pazienti sono 16, due meno di ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 405; Palermo 318; Messina 285; Trapani 134; Siracusa 128; Ragusa 59; Agrigento 55; Caltanissetta 52; Enna 36.

In Italia calano ancora contagi, tamponi e vittime.

Secondo l’aggiornamento quotidiano del ministero della Salute, che oggi sarà l’ultimo dall’inizio della pandemia (i dati d’ora in poi saranno settimanali),

i nuovi contagiati in tutto il Paese sono 29.040, ieri erano 31.760 di ieri. Le vittime del virus in Italia sono 85, contro le 94 di ieri. Il tasso di positività è il 15%, come ieri.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono 182.614, ieri erano 205.738. Il totale dei casi di Covid rilevati da inizio pandemia in Italia è di 23.504.224.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva in tutto il Paese nel bilancio tra entrate e uscite sono 228, ieri erano 222, gli ingressi giornalieri sono 32.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.824, ieri erano 6.881. Gli attualmente positivi sono 475.906. Dimessi e guariti sono complessivamente 22.849.293, mentre da inizio pandemia i decessi sono in totale 179.025.