Covid in Italia, stop al bollettino quotidiano. Il nuovo ministro della Salute Schillaci reintegra i medici non vaccinati.

Covid in Italia, stop al bollettino quotidiano. Il presidente della Repubblica Mattarella, celebrando al Quirinale la Giornata della ricerca avverte:

«Dopo oltre due anni e mezzo di pandemia, non possiamo ancora proclamare la vittoria. Ma sentiamo che il periodo più drammatico è alle spalle».

Sul Coronavirus arriva intanto la svolta politica del nuovo governo.

Mentre la Lega punta a cancellare le multe ai non vaccinati, il ministro della Salute Schillaci annuncia il reintegro in servizio dei medici sospesi e interrompe la pubblicazione quotidiana dei numeri dei casi.

Il bollettino giornaliero sui contagi d’ora in poi sarà settimanale.

Ancora non è stata presa alcuna decisione finale riguardo il rinnovo, o la decadenza dell’ordinanza che dettava le norme per l’uso delle mascherine in ospedale e nelle Rsa.

Al ministero della Salute è in corso la valutazione dei pareri degli esperti in vista della scadenza del 31 ottobre prossimo.