Canadair caduto al suolo, trovati i resti dei due piloti. Il velivolo era precipitato durante un’operazione di spegnimento nella zona.

Canadair caduto al suolo, trovati i resti dei due piloti

Canadair caduto al suolo, trovati i resti dei due piloti. Trovati nell’area dell’impatto i resti dei due piloti del canadair precipitato ieri a monte Calcinera, sull’Etna.

Il velivolo era precipitato durante un’operazione di spegnimento di un incendio nella zona.

Hanno perso la vita Matteo Pozzoli, 58 anni di Erba (in provincia di Como) ex pilota dell’aeronautica militare e Roberto Mazzone, 62 anni di Salerno.

Gennaro D’Alessio, bancario salernitano in pensione, descrive l’amico Roberto Mazzone come un uomo con molto sangue freddo e una grande esperienza, serio, silenzioso, riservato e posato che aveva fatto di una passione il suo lavoro.

D’Alessio e Mazzone si sono conosciuti da ragazzi, entrambi volontari di una associazione che gestisce un servizio di ambulanza a Salerno: “Soccorso Amico”.

Spiega D’Alessio:

«Da allora siamo sempre rimasti in contatto. Entrambi, anche da adulti, abbiamo continuato a operare come volontari nella nostra associazione».

Mazzone faceva l’istruttore di volo, racconta l’amico:

«A Salerno era molto noto e apprezzato». L’aviatore, lascia la moglie, magistrato, e due figli.

Matteo Pozzoli era figlio dell’ex sindaco leghista del paese. Nel 1997, mentre era alla guida del Siai 208, ebbe un incidente sul monte Luponi, a Cori, in provincia di Latina.

Nel disastro aereo, in cui rimase gravemente ferito, perse la vita il capitano Maurizio Poggiali, che volava con lui.

Pozzoli venne condannato in via definitiva per omicidio colposo a un anno e sei mesi e per danno erariale dalla Corte dei conti.

Non è chiaro chi tra Pozzoli e Mazzone pilotasse al momento dello schianto.

In un video dell’incidente, ripreso con un telefono cellulare, si vede il canadair che vola sul monte Calcinera effettuare un ‘lancio’ sulle fiamme dell’acqua con cui si era rifornito in mare, abbassarsi e urtare con la carena sul terreno e poi esplodere.

La deflagrazione ha causato anche un incendio che ha reso ancora più difficile l’intervento dei soccorritori e le ricerche dei piloti.

Canadair precipita giù, lo schianto registrato in diretta.

Le ipotesi si cui si lavora per ricostruire le cause dell’incidente sono due:

uno stallo d’ala dovuto a una manovra sbagliata o un volo a quota troppo bassa.

L’aereo era decollato da Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro ed era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo, in territorio di Linguaglossa, la cui origine non è stata accertata e che in serata è stato quasi domato.

Il canadair è della società internazionale Babcock, che effettua servizi antincendio per i vigili del fuoco.

La società ha annunciato di avere aperto una inchiesta e ha inviato dei tecnici sul posto.

Sull’incidente indagano i carabinieri della compagnia di Randazzo, coordinati dalla Procura di Catania.

Gli investigatori operano su due i fronti:

il primo troncone riguarda le cause del disastro aereo, ovvero verificare se sia stato dovuto a un errore di manovra o a problemi di volo o strutturali;

il secondo sulla causa dell’incendio per cui il canadair 28 chiamato a intervenire e se il rogo appiccato sia stato doloso.

I reati ipotizzati dalla Procura per il momento sono disastro aviatorio colposo e incendio.