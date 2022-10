Paternò-Catania 0-4, goleada rossoazzurra. Gli etnei superano anche il match contro il Paternò e svettano la in classifica.

Paternò-Catania 0-4, goleada rossoazzurra

Paternò-Catania 0-4, goleada rossoazzurra. Si tratta dell’ottavo successo di fila. Gli etnei conducono il match con il Paternò riuscendo a realizzare un poker d’autore.

Gara giocata con estrema ponderatezza e intelligenza dai ragazzi di Giovanni Ferraro che ottiene così l’ottava vittoria consecutiva, staccando tutti in classifica.

I rosoazzuri costruiscono successo su successo. Restano a porta imbattuta (miglior difesa) con le reti realizzate che confermano il primato sia in graduatoria generale che nella speciale classifica dei goal segnati.

Le marcature sono di Sarao, Lodi, Jefferson e Russotto, rientrato in squadra proprio oggi dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal compo di gioco.

Già dai primi minuti match equilibrato. Il Catania muove il gioco con padronanza della sfera, i padroni di casa ripartono con slancio in particolare con Bamba.

Al 14esimo minuto il pallone arriva in area Sarao aggancia e prova la conclusione che viene parata con abilità dal portiere.

Poco dopo l’estremo difensore Cappa si ripete su Rizzo che da ottima posizione prova a realizzare stoppato dal Paternò.

Siamo al 20esimo minuto il Catania parte in velocità con Forchignone che coglie un suggerimento di Vitale, servito a sua volta da Lodi.

Parte in velocità assesta e lancia Il suo tiro a giro è troppo debole, quindi nulla di fatto.

Il Paternò risponde al 23esimo minuto con Manes che tenta da lontanissimo una staffilata a sorprendere Groaz che manda fuori la conclusione, che si rivela imprecisa.

Al 30esimo minuto i rosoazzurri realizzano il vantaggio.

Si tratta di una gran bella azione sulla corsia destra d’attacco rossoazzurra.

Si parte con passaggi a un tocco tra Rapisarda e Sarno, il pallone torna a Rapisarda che mette al centro un suggerimento basso perfetto per Sarao che si avvicina e passa la porta avversaria.

Pochi minuti dopo Manes in area mette giù Rapisarda dopo aver agganciato un perfetto inserimento.

A questo punto l’arbitro assegna il calcio di rigore per il Catania. Tira Lodi e al 37esimo la sfera si insacca in rete.

Successo che scoraggia la compagine paternese, stordita dalla prima marcatura e incapace di reagire allo strapotere della squadra di mister Ferraro, che appare soddisfatto in panchina.

Il primo tempo termina con un’altra occasione per gli etnei che mancano di poco il 3-0.

Nella ripresa il Paternò prova ad approcciarsi con un piglio più aggressivo.

Dalla panchina il mister Peppe Pagana prova a cambiare il ritmo della gara richiamando Bamba per Pappalardo.

Dopo un po’ ci prova Guarnera al 59esimo minuto dopo un’azione d’angolo in semirovesciata ma il suo tentativo finisce sul fondo.

Intanto mister Ferraro prova a sistemare in attacco, dentro Jefferson in panchina Sarao. A questo punto Il Catania punta a gestire il risultato con strategia, calmierare i rischi.

Riparte il Paternò in avanti con slancio a riaprire la gara.

Al 69esimo minuto cambio: dentro Aquino fuori Timmoneri. Al 74esimo minuto in velocita ripartono gli etnei con Jefferson che lancia dalla sinistra per Sarno che mette al centro: aggancia Forchignone che tira in alto sprecando l’azione.

Poco dopo ancora cambi in casa Catania: entrano Russotto e Sarno. Anche il Paternò interviene esce Musso per Cervillera.

Intanto i padroni di casa continuano a spingere ma invano, ormai i rossoazzurri controllano la scena con padronanza. Arriva Giovinco nel finale, Lodi stremato gli lascia il posto.

Pagana fa entrare Zappalà per Asero. Intanto il Catania nel finale dimostra una certa supremazia sui padroni di casa, e conferma la propria energia.

Ecco che Russotto serve con precisione Jefferson nel cuore dell’area e il brasiliano a due passi da Cappa non sbaglia la rete che conferma il tre a zero.

Ma la goleada catanese non termina e un minuto dopo arriva un incredibile lancio da lontano di Rizzo per Russotto che sorprende la difesa paternese e l’esterno etneo tira e realizza il poker.

Ancora cambi nel finale per ambedue le squadre. L’arbitro assegna tre minuti di recupero allo scadere il fischio finale decreta il pieno successo del Catania.

Il campionato è ancora lungo ma il successo della squadra di Ferraro è evidente e si consolida in ogni gara. Il 4-0 di Paternò confermare il succeso di gruppo e li volare in classifica.

PATERNÒ-CATANIA 0-4

Stadio di Falcone Borsellino di Paternò

Realizzano: Sarao 30′, Lodi 37′ rig., 86′ Jefferson, 87′ Russotto.

Paternò (3-5-2): Cappa 5; Popolo 5.5 (dal minuto 88′ Amorello sv), Manes 5, Guarnera 5.5; Moran 5.5, Timmoneri 5.5 (dal 69′ Aquino 6), Saverino 5.5, Asero 5.5 (dal minuto 84′ Zappalà sv), Cervillera 5.5 (dal 76′ Musso 6); Bamba 6 (dal 53′ Pappalardo 6) , Fernandez 5.

A disposizione: Di Domenico, Amorello, Consiglio, Chechic, Paschetta. Allenatore: Pagana 6.

Catania (4-3-2-1): Groaz 6; Rapisarda 7 (dal minuto 88′ Boccia sv), Somma 6, Lorenzini 7, Castellini 6.5; Rizzo 6.5, Lodi 6.5 (dal minuto 83′ Giovinco 6), Vitale 6; Sarno 6.5 (dal 76′ Russotto 6.5), Forchignone 6.5 (dal minuto 81′ Buffa 6); Sarao 6.5 (dal 63′ Jefferson 6.5).

A disposizione: Bollati, Boccia, Ferrara, Lubishtani, Bani. Allenatore: Ferraro 7.

Arbitro: Filippo Colaninno di Nola.

Assistenti: Alessandro Castellari (Bologna) e Tommaso Mambelli (Cesena).

Ammoniti: Saverino, Manes, Sarno, Bamba, Lodi.

Note: De Luca indisponibile dell’ultima ora in casa Catania per problemi alla schiena.

Recupero 1′-3′ Angoli 2-3