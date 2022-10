Coronavirus in Sicilia, 1.281 i nuovi casi e tre morti. I tamponi eseguiti sono solo 10.250. Catania ritorna prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 1.281 i nuovi casi e tre morti

Coronavirus in Sicilia, 1.281 i nuovi casi e tre morti. Ieri i positivi erano 1.282. La Sicilia è all’ottavo posto in Italia per numero di contagi, al primo la Lombardia con 4.646 contagi.

Gli attuali positivi sono 18.922 con una diminuzione di 486 casi. I nuovi guariti sono 1.746, tre le vittime, che aumentano il totale a 12.234.

I tamponi eseguiti nell’isola sono solo 10.250. il tasso di positività è il 12,5%, ieri era 11%.

Negli ospedali siciliani i ricoverati sono 283, sette in meno di ieri, mentre in terapia intensiva sono 17, uno meno di ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 312; Messina 252; Palermo 240; Trapani 221; Siracusa 85; Ragusa 64; Agrigento 56; Caltanissetta 26; Enna 25.

In Italia calano i nuovi positivi, i tamponi eseguiti e i decessi.

Secondo l’aggiornamento quotidiano del ministero della Salute, i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 25.554, ieri erano 31.775.

Le vittime di oggi in Italia sono 52, ieri erano 92. Il tasso di positività è il 15,80%, ieri 16,25%.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti in tutto il Paese sono solo 161.787, ieri erano 195.575. Il totale dei casi Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 23.348.075.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite, sono 229, ieri erano 227, mentre gli ingressi giornalieri sono 22.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.017, rispetto ai 7.047 di ieri. I positivi sono 519.797. Dimessi e guariti sono complessivamente 22.649.684. Da inizio pandemia i decessi sono in totale 178.594.