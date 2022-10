Controlli e multe dei carabinieri a Catania. Quartieri San Cristoforo e Picanello a setaccio. denunce e sanzioni per quasi 17 mila euro.

Controlli e multe dei carabinieri a Catania. Ieri i carabinieri di piazza Dante, con l’aiuto del nucleo radiomobile e dell’Ispettorato del lavoro di Catania,

hanno effettuato controlli a tappeto nel territorio a largo raggio volto al contrasto dell’illegalità diffusa nei quartieri di San Cristoforo e Picanello.

I militari dell’Arma hanno denunciato un 27enne catanese sorpreso alla guida di un’auto sottoposta a sequestro.

Inoltre multati per complessivi 1.600 euro due venditori di caldarroste sprovvisti di autorizzazione alla vendita che emettevano fumi sulla pubblica via e indentificato in totale 70 persone.

Mancanza di copertura assicurativa, omessa revisione e guida senza patente hanno comportato sanzioni per un importo di 17.000 euro e il sequestro di 10 veicoli.

E ancora, denunciato per ricettazione un 18enne catanese che circolava alla guida di un Honda SH rubata a Lentini lo scorso mese di luglio, il ciclomotore restituito al proprietario.

Denunciato anche un 63enne catanese titolare di un autolavaggio, per la presenza di un lavoratore in nero, per aver omesso la visita medica

e la formazione sui rischi nei luoghi di lavoro prescritte per i dipendenti e per aver installato un impianto di videosorveglianza non autorizzato, che è stato immediatamente rimosso.

Elevate multe per complessivi 8.000 euro con la sospensione dell’attività.

Eguale trattamento per un uomo di 47 anni di Aci Sant’Antonio, titolare di autolavaggio e autorimessa, sanzionato per la cifra di 11 mila euro in quanto scoperto con tre dipendenti in nero.