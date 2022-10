Coronavirus in Sicilia, 1.090 nuovi casi e un morto. I tamponi eseguiti sono solo 8.715. Catania ancora prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 1.090 nuovi casi e un morto. Ieri i positivi erano 1.221. I tamponi eseguiti nell’isola sono solo 8.715.

La Sicilia è nona in Italia per numero di contagi, al primo posto la Lombardia con 6.231. Il tasso di positività nell’isola è il 12,5%, in leggero calo rispetto al 12,6% di ieri.

Gli attuali positivi sono 13.012, con un aumento di 782 casi. I nuovi guariti sono 307 con una vittima e il numero totale dei decessi che sale a 12.207

Negli ospedali siciliani i ricoverati sono 230, otto in più di ieri. In terapia intensiva i pazienti sono 14, stesso numero di ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 271; Palermo 236; Messina 184; Trapani 123; Siracusa 115; Ragusa 74; Caltanissetta 41; Agrigento 34; Enna 12.

In Italia pochi tamponi, meno contagi e vittime.

Secondo i dati del ministero della Salute i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 34.444 (ieri erano 43.716).

Le vittime sono 41 (ieri ne erano 60). Il tasso di positività in tutta Italia è il 20,2% (ieri era il 20,3%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti in tutta Italiai sono 170.238 rispetto ai 215.035 di ieri.

Il totale dei casi di Covid rilevati da inizio pandemia in Italia è di 22.815.736.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite nel Paese Sono 211 (ieri erano 194), ovvero 17 in più, mentre gli ingressi giornalieri sono 25.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.699 (ieri erano 5.489), ovvero 210 in più. I positivi attuali sono 507.891.

Dimessi e guariti sono complessivamente 22.130.326. Il totale dei decessi in Italia da inizio pandemia è 177.519.