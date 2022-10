Catania-Castrovillari 4-0, etnei al massimo al Massimino. Primato in classifica mantenuto. Reti di Sarao, Sarno, due di Jefferson uno su rigore.

Catania-Castrovillari 4-0, etnei al massimo al Massimino

Catania-Castrovillari 4-0, etnei al massimo al Massimino. Domenica calda, non solo nelle temperature in Sicilia, ma anche sugli spalti del Massimino.

Il Catania si appresta a dare un ulteriore segnale a questo campionato. Giovanni Ferraro disegna il solito 4-3-3 ormai collaudato.

Circa cinquanta gli spettatori giunti dalla Calabria per sostenere il Castrovillari. Gli spettatori erano 14.593 di cui 11.427 abbonati e 3166 muniti di biglietti.

Nonostante l’inizio non brillantissimo (quattro i punti raccolti fin qui), la squadra calabrese presenta diversi giocatori interessanti in rosa come Cosenza, Longo e Trovato.

Importante conferma nelle file del Catania per Forchignone dopo l’ottima prestazione nel match infrasettimanale contro la Vibonese.

Bene De Luca a inizio match con qualche bella iniziativa sul versante sinistro. Il Castrovillari presenta due esterni offensivi nella posizione di mezze ali, segno di voler fare subito male agli etnei.

Al nono minuto crosss di Rapisarda che trova il braccio di Mirko Moi, ma per l’arbitro non c’è evidenza di rigore.

Il Castrovillari impegna il Catania con una splendida azione: a tu per tu Bonofiglio che però trova un’ottima risposta nei riflessi di Bethers.

Azione pericolosa al trentatreesimo con Lorenzini che colpisce il palo dopo una ribattuta su punizione calciata da Lodi.

Primo tempo blando che si conclude sul risultato a reti inviolate con il Castrovillari, tutto sommato, più propositivo rispetto al Catania un pò spaesato che ha difficoltà nel creare occasioni pericolose.

Inizia il secondo tempo ed è qui che Mr. Ferraro si dimostra ancora lungimirante e determinante. Decide a sorpresa di inserire Palermo al posto di Lodi dando assoluta libertà a Rizzo di agire da play.

Infatti, il Catania migliora nella costruzione, probabilmente perché Lodi e Rizzo agiscono in maniera simile. La partita la sblocca Sarao con uno splendido tiro rasoterra da fuori area su pallone recuperato proprio da Palermo.

Altre due sostituzioni, escono Sarao e De Luca ed entrano Sarno e Jefferson. Decisive anche queste sostituzioni. Prima ci pensa Sarno al sessantunesimo con un gol direttamente da calcio d’angolo.

Successivamente il solito frizzante Forchignone, subisce un fallo in area da Stranieri. Qui l’arbitro concede il rigore.

Sul dischetto va Jefferson che non si lascia ipnotizzare e spiazza Caruso.

Ma non è finita qui: cambio gioco di Rizzo per Sarno che rientra sul mancino favorendo l’ingresso in area di Rapisarda che mette un filtrante rasoterra in mezzo che trova ancora Jefferson per un tap in.

Il match finisce virtualmente qui nonostante le solite scaramucce finali causate dal solito indomabile Forchignone.

Sonoro 4-0 ma il vero man of the match è Giovanni Ferraro.

Oggi il Mister davvero determinante, nel momento giusto, dopo un primo tempo sottotono, ha indovinato, come spesso accade in questo inizio di campionato, tutte le sostituzioni.

Forza del gruppo, dal primo all’ultimo giocatore in rosa. Questa potrebbe essere la ricetta vincente.

Angelo Randazzo

CATANIA-CASTROVILLARI 4-0

Catania (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma (31’ st Ferrara), Lorenzini, Castellini, Rizzo (35’ st Giovinco), Lodi (6’ st Palermo), Vitale, Forchignone, Sarao (13’ st Jefferson), De Luca (14’ st Sarno). A disposizione: Groaz; Boccia, Lubishtani; Buffa. Allenatore: Ferraro.

Castrovillari (4-3-3): Caruso, Anzillotta, Moi, Stranieri (31’ st Mirabelli), Brignola (39’ st Filomia), Trovato, Cosenza (31’ st Asllani), Capristo, Bonofiglio (14’ st Caruso), La Ragione (14’ st Potenza), Longo. A disposizione: Golia; Pittari, Dorato. Allenatore: Pugliese.

Reti: st 8’ Sarao, 17’ Sarno, 26’ Jefferson su rigore, 30’ Jefferson.

Arbitro: Michele Pasculli (Como).

Ammonizioni: Cosenza (CA). Recupero: pt 2’; st 5’. Angoli: 7-1.

Note: spettatori 14.593 di cui 11.427 abbonati e 3166 muniti di biglietti.