Incidente mortale a Siracusa, muore minorenne. Minorenne è deceduto dopo aver perso il controllo della moto.

Il ragazzino viaggiava su un ciclomotore assieme a un coetaneo che è ricoverato in gravi condizioni. Il sinistro stradale è avvenuto poco dopo le 19 in via Lazio strada che si trova nella parte nord di Siracusa.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, gli la polizia municipale e i poliziotti delle volanti.

I ragazzi trasferiti immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa, dove uno dei due è deceduto.

Gli agenti delle forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro stradale al quale non avrebbero assistito testimoni.

Si ipotizza che un’auto avrebbe potuto tamponare il ciclomotore o solo averlo avuto sfiorare per poi continuare la sua marcia.

La polizia è alla ricerca di immagini registrati dai sistemi di videosorveglianza della zona che possano aver ripreso elementi utili per risalire a una ipotetica auto pirata.

L’ipotesi di un incidente autonomo o meno potrà chiarirlo il minorenne sopravvissuto che si trovava a bordo della moto (300 di cilindrata) che tra l’altro non poteva essere guidata dai minorenni.

Sull’asfalto non ci sono segni di frenata. il ferito è ricoverato in ospedale con una frattura.