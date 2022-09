Catania contro San Luca 2-1, rossazzurri croce e delizia. I tifosi erano 15mila per la prima casalinga in Serie D. Etnei che non hanno tradito.

Catania San Luca 2-1, rossazzurri croce e delizia

Catania San Luca 2-1, rossazzurri croce e delizia. Eccoci finalmente arrivati all’esordio al Massimino del nuovo Catania targato Ross Pelligra.

Come abbastanza preventivato da chi respira calcio in questa città, la cornice di pubblico, nonostante la categoria, è delle grandi occasioni.

Circa quindicimila gli spettatori giunti oggi per questa gara valevole per la seconda giornata del campionato di serie D.

Le due squadre si presentano con un modulo speculare. Sia Ferraro che Cozza optano per un 4-3-3.

Piccola curiosità: Francesco Cozza, l’allenatore del San Luca, è proprio la vecchia gloria che ha militato in A con maglie come la Reggina e il Siena.

Il Catania sceglie, scaramanticamente, di indossare la divisa bianca come in occasione della trasferta vincente della prima giornata a Ragusa.

Inizio di partita blindato con le due squadre che cercano di studiarsi. Il San Luca apporta un pressing organizzato a tutto campo che limita le offensive etnee.

Tra le fila rossazzurre si fa subito notare l’esterno Marco Chiarella.

Il calciatore classe 2002, cresciuto nelle giovanili del Pescara è artefice di diverse scorribande che innervosiscono la compagine calabrese e portano diverse ammonizioni.

Al dodicesimo, Rizzo, uno dei migliori in campo, si vede annullato il gol per fuorigioco su traversone giunto dai piedi di De Luca.

Gioia solo rinviata di un minuto perché, al tredicesimo, Rapisarda trova un diagonale di piatto nato da un errore della linea difensiva del San Luca su inventiva di Lodi.

Curva in delirio e primo gol al Massimino di Rapisarda.

Pronta risposta della compagine calabrese che, su errore di disattenzione dei centrali del Catania, trova un cross in area.

Tiro molto ravvicinato e pericolo che però esalta le doti del portiere Klavs Bethers, confermato tra i pali come anticipato in conferenza da Mr. Ferraro.

Un ottimo Lorenzini crea altre occasioni per il Catania in tandem con la fascia destra guidata da Chiarella, Rapisarda e Rizzo.

Per il San Luca non facile il primo tempo di Favasuli che deve sopperire alle discese del solito Chiarella.

Il San Luca esercita la prima sostituzione che avrà ripercussioni sul match. Entra il numero nove Rogac protagonista subito di un sinistro velenoso.

Si va così negli spogliatoi con il risultato tutto sommato positivo nonostante lo svarione difensivo post vantaggio.

I primi quindici minuti del secondo tempo espongono la compagine etnea a tutti i limiti di gioco mostrati in questo inizio.

Troppi lanci lunghi e poco dialogo in fase di possesso portano i padroni di casa a subire l’organizzazione dei calabresi che inducono il portiere a un’uscita e a un, presunto, tocco sull’attaccante.

Per il direttore di gara è rigore.

Il capitano, Carbone, trova il gol e si torna in pareggio e tutta la squadra va ad esultare col proprio allenatore.

Per adesso, i cambi del San Luca hanno sortito più effetto rispetto a quelli degli etnei. Finalmente può entrare in campo Russotto.

Il numero 7 risulterà determinante. Nel Catania viene anche sostituito Lodi per far entrare il numero 23 Palermo.

Proprio il nuovo entrato al trentacinquesimo si procura un rigore su strattonata in area di Agustin.

Sul dischetto si presenta Russotto che con freddezza spiazza il portiere avversario e porta il Catania in vantaggio.

Finale tranquillo come gestione del risultato ma bagarre in campo con diversi interventi di dubbio gusto (siamo pur sempre in Serie D…).

Diversi espulsi ambo le parti, ma, non con facilità, il Catania agguanta la vittoria e i tre punti.

Per il San Luca partita gagliarda, anche se a tratti nervosa.

I rossazzurri concludono un match sotto il segno di luci e ombre, ma con una città tornata a sostenere i propri colori.

Citando uno slogan della curva sud: ”Il passato è storia… ripartiamo per la gloria”.

Angelo Randazzo

Nella foto del Catania SSD: la squadra con il presidente Ros Pelligra

TABELLINO

CATANIA SSD – ADS SAN LUCA 2-1

Stadio “Angelo Massimino” – Catania

MARCATORI: 15′ Rapisarda, 13’st Carbone (rig.), 39’st An. Russotto (rig.)

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi (31’st Palermo), Vitale; Chiarella (40’st Forchignone), Sarao, De Luca (19’st An. Russotto).

A disp. di Ferraro: Groaz, Boccia, Ferrara, Lubishtani, Bani, Giovinco.

SAN LUCA (4-3-3): Antonino, Nemia, Greco (31’st Suraci), Fiumara, Maesano (37? Rogac), Spinaci, Carbone (22’st Agustin), Favasuli (45’st Raso), Signorelli, Bruzzaniti (23’st Pelle), Leveque.

A disp. di Cozza: Zampaglione, Laudani, Giorgi, Murdaca.

ARBITRO: Giuseppe Maria Manzo (Torre Annunziata)

ASSISTENTI: Matteo Gentile (Isernia) e Domenico Lombardi (Chieti)

AMMONITI: Greco, Favasuli, Carbone, Rogac, Sarao, Rapisarda, Signorelli, Fiumara, Palermo

ESPULSI: Rogac (doppio giallo), Vitale

NOTE: spettatori 14.590 (10.307 abbonati, (4.283 con biglietto). 2? di recupero p.t.