Coronavirus in Sicilia, 1.314 nuovi casi e tre morti. Ieri i contagiati erano 1.615. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore nell’isola sono 10.708.

La Sicilia è al nono posto in Italia per numero di contagi, al primo la Lombardia con 6.546.

Gli attuali positivi sono complessivamente 21.703, in diminuzione di 1683 casi. I nuovi guariti sono 2994, tre le vittime e il numero totale dei decessi sale a 12.199.

Il tasso di positività nell’isola è il 12,3%, in leggero calo rispetto al 12,6% di ieri.

Negli ospedali siciliani i ricoverati sono 177, undici in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva vi sono 12 pazienti, 2 in meno del giorno prima.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 344; Palermo 313; Siracusa 165; Messina 163; Trapani 96; Ragusa 82; Caltanissetta 64; Agrigento 60; Enna 27.

In Italia calano i nuovi contagi e le vittime.

Secondo i dati del ministero della Salute, I nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 36.632, ieri erano 44.878.

Le vittime sono 48, in diminuzione rispetto alle 64 di ieri. Il tasso di positività è il 18,4%, pressoché stabile rispetto a ieri.

I tamponi molecolari e antigenici sono 198.918 (ieri 243.421). Il totale dei casi di Covid rilevati da inizio pandemia in Italia è di 22.395.282.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite, sono 139, ovvero 11 in più rispetto a ieri quando erano 128, mentre gli ingressi giornalieri sono 26.

I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.715, cioè 62 in più rispetto a ieri quando erano 3.653. I positivi attuali in tutta Italia sono 459.373.

Dimessi e guariti in tutto il Paese sono complessivamente 21.758.885 mentre il totale dei decessi da inizio pandemia è di 177.024.