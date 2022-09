Covid in Sicilia, 472 nuovi casi e un morto. I tamponi eseguiti sono solo 5.589. Palermo ritorna prima per contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 472 nuovi casi e un morto. Ieri i nuovi positivi erano 733. I tamponi eseguiti sono solo 5.589.

La Sicilia è al settimo posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono 39.253 con un aumento di 471 casi.

Ancora una volta mancano i dati dei nuovi guariti, con un decesso che porta il numero totale delle vittime a 12.180.

Il tasso di positività è 8%, in diminuzione rispetto al 9% di ieri. Negli ospedali siciliani i ricoverati sono 227, tre in più di ieri. In terapia intensiva i ricoverati sono 15, ovvero 2 in meno rispetto a ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 134; Catania 119; Messina 106; Siracusa 27; Agrigento 20; Trapani 27; Ragusa 15; Caltanissetta 13; Enna 11.

Calano ancora i nuovi positivi in Italia, stabile il numero delle vittime.

Secondo i dati del ministero della Salute i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 8.259, ieri i positivi erano 12.082.

Le vittime sono 31, dato simile a quello di ieri, quando erano 32. Il tasso è il 12,2%, lo stesso di ieri. Il totale dei casi di Covid rilevati da inizio pandemia in Italia è di 22.169.273.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 151, ovvero 6 in meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 6.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 3.493 (73 più di ieri).

I positivi attuali sono complessivamente 427.222, rispetto a ieri 832 in meno. Dimessi e guariti sono 21.565.442 (9.058 in più di ieri), il totale dei decessi da inizio pandemia è di 176.609.