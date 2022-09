Coronavirus in Sicilia, 733 nuovi casi. I tamponi eseguiti sono 7.908. Catania ritorna prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 733 nuovi casi. Ieri i positivi erano 809. I tamponi eseguiti sono 7.908.

La Sicilia è al sesto posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono 38.782 con un aumento di 703 casi.

Mancano i dati dei nuovi guariti e dei decessi, come spesso è capitato negli ultimi giorni.

Il tasso di positività è il 9,2%, in leggero calo rispetto al 9,5% di ieri. Negli ospedali siciliani i ricoverati sono 224, ovvero 4 in più rispetto a ieri.

In terapia intensiva i pazienti sono 17, ovvero 1 in più rispetto a ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 218; Palermo 184; Messina 97; Siracusa 64; Trapani 56; Ragusa 37; Agrigento 34; Caltanissetta 26; Enna 17.

In Italia calano di poco i nuovi positivi e i morti.

I nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 12.082, secondo i dati del ministero della Salute, ieri i positivi erano 17.154.

Le vittime sono 32, in calo rispetto alle 38 di ieri. Il tasso di positività è il 12,4%, sostanzialmente stabile rispetto al 12,2% di ieri.

Il totale dei casi di Covid rilevati da inizio pandemia in Italia è di 22.161.016. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 157, ovvero 7 in più di ieri nel bilancio tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 21. I ricoverati nei reparti ordinari sono 3.420 (54 meno di ieri).

I positivi attuali sono 428.054, rispetto a ieri 1.103 in più. Dimessi e guariti sono complessivamente 21.556.384 (10.946 più di ieri). il totale dei decessi da inizio pandemia è di 176.578.