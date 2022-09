Ragusa–Catania 0-2, Lodi e Sarao concretizzano. Il Catania inizia il campionato con una vittoria in trasferta, festa tra i tifosi.

Ragusa–Catania 0-2, Lodi e Sarao concretizzano. Il nuovo Catania inizia bene il campionato di serie D.

Nello stadio di Ragusa con tanti tifosi rosso-azzurri aggiudica la vittoria 2-0 in casa del Ragusa che comunque non è stato a guardare e che ha lottato con valore.

Ferraro per il Catania sceglie il 4-3-3 con Sarao in attacco con l’ausilio di De Luca e dall’under Chiarella.

Il Ragusa schiera un 3-5-2 che vede Randis e Catalano a muoversi in attacco.

In panchina Varela e Litteri con il neo arrivato Jefferson.

La prima parte è caratterizzata da diverse interruzioni con l’infortunio di Lorenzini che però resta in campo.

Ciccio Lodi inizia con la sua solita punizione e la parabola è perfetta ed ecco subito il risultato che porta in vantaggio la squadra.

Il calciatore festeggia sotto uno dei settori occupati dai tifosi etnei che lo salutano con esultanza. Il capitano rosso-azzurro è in forma e fa gioco, per poco manca la rete avversaria.

Il Ragusa però non si perde d’animo e si fa avanti: Il più pericoloso è Cess che impegna Bethers e lo costringe all’intervento.

I padroni di casa prendono il sopravvento e continuano a spingersi in avanti con velocità e competenza.

Ma Sarao scambia con De Luca che con estrema bravura passa nuovamente al compagno. Il tiro fortissimo sorprende Lumìa ed è 2-0 per i rosso-azzurri.

Il Ragusa tenta una velocissima azione che lascia loro la speranza per accorciare il risultato ma Bethers risponde da vero professionista su colpo di testa ravvicinato e poi sulla ribattuta ed è Castellini che salva sulla linea.

Dopo la paura, gli etnei non riescono in due buone occasioni: la prima con De Luca e proprio nel finale con Vitale. Si tratta delo stesso filo conduttore della ripresa.

Abile Lumìa nel Ragusa e qualche difetto di precisione per l’attacco del Catania in cui fanno il loro ingresso in campo anche Russotto e Litteri.

Il punteggio resta stabile e al fischio dell’arbitro i calciatori festeggiano con il proprio pubblico. Il Catania riparte alla grande e torna a far sognare i catanesi.

TABELLINO

RAGUSA-CATANIA 0-2

Stadio “Aldo Campo”- di Ragusa, domenica 18 settembre 2022 – ore 15

1^ giornata di andata – Serie D girone I 2022-2023

Ragusa (3-5-1-1): Lumia; Falla, Pertosa (24’ st Iseppon), Diallo; Messina (1’ st Fichera), Cess, Valenca, Meola (26’ st Barbara), Cacciola (15’ st Grasso); Catalano; Randis (6’ st Varela).

A disposizione: 1 Busà; 6 Napoli, 25 Giuffrida; 20 La Place.

Allenatore: Filippo Raciti.

Catania (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo (26’ st Palermo), Lodi, Vitale; Chiarella (33’ st Chinnici), Sarao (30’ st Litteri), De Luca (10’ st An. Russotto).

A disposizione: 22 Groaz; 2 Boccia, 3 Lubishtani; 79 Jefferson, 32 Giovinco.

Allenatore: Giovanni Ferraro.

Arbitro: Leonardo Di Mario (Ciampino).

Reti: 8’ pt Lodi, 27’ pt Sarao.

Note: ammoniti Cess, Diallo, Iseppon (R); Sarao, Chiarella, De Luca (C). Angoli 3-7. Recupero 2 e 4.