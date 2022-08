Elezioni Regionali in Sicilia, tutti i candidati all’Ars. Ecco le liste complete dei candidati che si presenteranno al vaglio dei cittadini siciliani.

Elezioni Regionali in Sicilia, tutti i candidati all’ARS

Elezioni Regionali in Sicilia, tutti i candidati all’ARS. Scaduto alle ore 16 il termine per presentare le liste per il rinnovo dell’Ars.

Ecco i sette candidati alla presidenza della Regione Siciliana:

Gaetano Armao, Caterina Chinnici, Cateno De Luca, Nuccio Di Paola, Eliana Esposito, Fabio Maggiore e Renato Schifani.

Di seguito, le liste complete dei candidati All’ARS:

LISTINI:

Gaetano Armao, Giulia Licitra, Fabrizio Di Paola, Giuseppina Valenti, Calogero Cittadino, Maria Grazia Cutrera e Giovanni Bavetta;

Caterina Chinnici, Cleo Li Calzi, Antonio “Peppe” Calabrese, Cettina Martorana, Cesare Mattaliano, Roberta Bellia e Nicola Grassi;

Cateno De Luca, Giulia Polizzi, Danilo Lo Giudice, Francesca Draià, Ismaele La Vardera, Marzia Maniscalco, Mirko Stefio;

Nuccio Di Paola, Stefania Campo, Antonio De Luca, Jose Marano, Giovanni Di Caro, Roberta Schillaci, Giorgio Pasqua;

Eliana Silvia Saturnia Esposito, Ciro Lomonte, Anna Manzo, Fonso Genchi, Angela Romano, Marco Lo Dico, Carmela Cappello;

Fabio Maggiore, Calogero Pulici, Debora Terrazza, Anna Maria Bonaventura, Alberto Lombardo, Silvia Bentivegna, Bruno Zerbi;

Renato Schifani, Elvira Amata, Riccardo Gallo Afflitto, Marianna Caronia, Giuseppe Lombardo, Federica Marchetta, Gaetano Galvagno;

Ecco le liste e i candidati:

AUTONOMIA SICILIANA

Enna:

Ferdinando De Francesco, Irene Puzzo.

Messina:

Cristina Catalfamo, Giovanna De Vincenzo detta Ivana, Antonio Pennisi, Simona Oteri, Daniele Ruzzo, Giovanni Scopelliti, Bartolomeo Taranto detto Cavallino, Oleg Traclò.

Ragusa:

Maria Grazia Angelica, Daniela Iurato, Cristoforo Nania, Daniela Ruta.

AZIONE-ITALIA VIVA

Agrigento:

Fabrizio Di Paola, Rino Lo Giudice, Decimo Agnello, Giuseppe Pendolino, Chiara Di Lorenzo, Serafina Palminteri.

Caltanissetta:

Carmelo Migliore, Giuliana Di Prima, Vincenzo D’Asaro.

Catania:

Lucia Tuccitto, Nunzia De Cembrino detta Ninni, Giuseppe Ferrante detto Pippo, Salvatore Bracci, Calogero Cittadino detto Carlo, Maria Alessandra Costarelli,

Vincenzo D’Asaro, Davide Di Benedetto, Mario Greco, Massimo Maniscalco, Rosario Torrisi, Carmelo Sanfilippi, Cristiana Sammartino.

Enna:

Andrea Virdi, Giuseppina Sinagra.

Messina:

Gaetano Armao, Massimiliano Miceli, Maria Cristina Gambino, Novelia Falduto, Letterio Grasso, Aurelia Botto, Antonino Giordano, Mario Ferraro.

Palermo:

Gaetano Armao, Francesco Bertolino, Aurelia Botto, Concetta Natalina Caronia, Calogero Randazzo, Domenico D’Agati, Guido Galipò, Leonardo Canto,

Salvatore Biundo, Mauro Lo Baido, Sergio Burriesci, Maurizio Ficarra, Antonina Troia, Maria Calagna, Gaia Maria Perniciaro, Manfredi Mercadante.

Ragusa:

Grazia Maria Cutrera, Fabio Tolomeo, Vincenza Zagra, Tani Imerio.

Siracusa:

Michelangelo Giansiracusa, Giuseppina Valenti, Giulia Licitra, Manuel Mangano, Giuseppe Incatasciato.

Trapani:

Gaetano Armao, Giovanni Bavetta, Giuseppe Casabella, Francesca Incandela, Maria Barraco

BASTA MAFIE

Enna:

Giuseppe Beritelli, Concetta Maria Iacona.

Messina:

Oscar Andò, Marisa Arena, Grazia Calore, Salvatore Cosenza, Fabio Famà, Teresa Impollonia, Cristiano Tripodi, Roberto Zodda.

CENTO PASSI

Agrigento:

Pietro Aquilino, Vincenzo Fontana, Angela Galvano, Mario Mallia, Giuseppe Montalbano, Teresa Monteleone.

Caltanissetta.

Fabio Ruvolo, Valentina Basile.

Catania:

Claudio Fava, Bruna Bellante, Pompeo Benincasa, Laura Boria, Domenico Brancati, Rosario Caruso, Mario Colombrita, Emanuele Feltri, Nicola Grassi,

Domenico Grasso, Rosaria Valentina Guglielmino, Marina Papa, Amalia Zampaglione.

Enna:

Amalia Zampaglione, Ettore Lentini.

Messina:

Claudio Fava, Riccardo Orioles, Giuseppe Cannistrà, Nella Foscolo, Katia Gussio, Antonio Mamì, Domenico Siracusano, Mariateresa Zagone.

Palermo:

Claudio Fava, Mario Ajello, Giuseppe Albanese, Pino Apprendi, Roberta Bellia, Antonio Belvedere, Antonino Catalfio, Salvatore Cangemi, Claudio Catania,

Mariangela Di Gangi, Marina Galici, Marta La Rosa, Pier Luigi Licari, Renzo Modica, Gaspare Semprevivo, Nadia Spallitta.

Ragusa:

Piergiorgio Barone, Tiziana Celiberti, Bruno Mirabella , Salvatore Schembari.

Siracusa:

Monica Fumara, Ylenia Rossitto, Mario Rizzuti, Luigi Salonia, Paolo Tuttoilmondo.

Trapani:

Antonino Catalfio, Antonio Gandolfo, Lorenzo Giocondo, Angela Marino, Carla Prinzivalli.

DE LUCA SINDACO DI SICILIA

Agrigento:

Roberto Battaglia, Gaetano Calì, Maria Dalli Cardillo, Marzia Maniscalco, Ciro Miceli, Salvatore Accurso Maria Monte.

Caltanissetta:

Angelo Bellina, Marzia Maniscalco, Giampiero Modaffari.

Catania:

Ludovico Balsamo, Alfio Barbagallo, Antonella Basso La Bianca, Salvatore Giuseppe Canzoniere, Antonio Danubio, Salvatore Giuffrida, Angelo Malannino,

Davide Marraffino, Santo Orazio Primavera, Rita Graniti Puglia, Rita Carmelina Puglisi, Ketty Rapisarda, Davide Vasta.

Enna:

Francesco Leandro Alberghina, Francesca Draià.

Messina:

Cateno De Luca, Valentina Costantino, Concetta Crocè, Nicoletta D’Angelo, Alessandro De Leo, Marco Giorgianni, Giuseppe Lombardo detto Pippo, Matteo Sciotto.

Palermo:

Ismaele La Vardera, Luigi Cino, Salvatore Geraci, Pietra Chiarenza, Francesca Coco, Michele Gangi, Tommaso Gargano, Igor Gelarda, Antonella Panzeca,

Salvina Profita, Umberto Richichi, Filippo Romano, Claudio Sala, Salvatore Sanfilippo, Pio Siragusa, Ramani Thiyagarajah.

Ragusa:

Saverio Buscemi, Lara Cavalieri, Antonio Firullo, Paolo Monaca.

Siracusa:

Marco Bertoni, Mariano Ferro, Luigi Fiumara, Stella Sole Luna, Romina Miano.

Trapani:

Giuseppa Coppola, Jessica Fici, Giuseppe Lipari, Daniele Vito Mangiaracina, Francesco Orlando.

FORZA ITALIA

Agrigento:

Riccardo Gallo Afflitto Margherita La Rocca Ruvolo, Vincenzo Antonio Fontana, Alessandra Fiaccabrino, Luigi Salvaggio, Antonio Vincenti.

Caltanissetta:

Michele Mancuso, Rosetta Cirrone Cipolla, Salvatore Sannito.

Catania:

Marco Falcone, Alfio Papale, Nicola D’Agostino, Marco Maria Salvatore Alosi, Riccardo Angelo Pellegrino, Desireè Platania, Ivana Catena Pollicina,

Antonino Russo, Salvatore Scollo, Marina Scordo, Deborah Tommasina Sozzi, Salvo Tomarchio, Antonio Villardita.

Enna:

Luisa Lantieri, Francesco Paolo Occhipinti.

Messina:

Tommaso Calderone, Bruno Cilento, Giuseppe Corvaja, Daniela Di Ciuccio, Bernadette Grasso, Giuseppe Picciolo, Donatella Sindoni, Giovanni Villari.

Palermo:

Gianfranco Miccichè, Mario Caputo, Totò Lentini, Edy Tamajo Pietro Alongi, Giuseppina Bruno, Francesco Cascio, Ilenia Cicero, Mario Fricano, Margherita Maniscalco,

Adelaide Mazzarino, Giacomo Nincica, Pier Luigi Morreale, Silviane Nicosia, Ferdinando Parisi, Gaspare Vitrano.

Ragusa:

Daniela Baglieri, Vincenzo Cannizzaro, Giovanni Giancarlo Cugnata, Marco Greco.

Siracusa:

Corrado Bonfanti, Riccardo Gennuso, Edy Bandiera, Irene Ferrauto, Concetta Morelli.

Trapani:

Tony Scilla, Stefano Pellegrino, Nicola Li Causi, Rossana Palermo, Giusy Milazzo.

FRATELLI D’ITALIA

Agrigento:

Giusy Savarino, Matteo Mangiacavallo, Giovanni Cirillo, Daniela Ragona, Giovanni Di Caro, Paola Antinoro.

Caltanissetta:

Ilaria Amico, Giuseppe Catania, Salvatore Scuvera.

Catania:

Angela Foti, Gaetano Galvagno, Giuseppe Zitelli, Dario Letterio Daidone, Francesco D’Urso Somma, Tania Andreoli, Nicolò Bonanno, Riccardo Castro, Santa Garilli,

Francesco Longo, Barbara Mirabella, Carmelo Nicotra, Rosalba Giovanna Paglia.

Enna:

Elena Pagana, Salvatore Carmelo Barbera.

Messina:

Elvira Amata, Giuseppe Galluzzo, Luigi Miceli, Gaetano Nanì, Vincenzo Ciraolo, Ferdinando Croce, Giovanna Giacobbe, Teresa Pino.

Palermo:

Alessandro Aricò, Brigida Alaimo, Antonella Calì, Simona Cascino, Fabrizio Ferrara, Valentina Guarino Marco Intravaia, Giosuè Maniaci, Giuseppe Palmeri,

Michele Pivetti, Massimo Polizzi, Luisa Pullara, Giovanni Rossi, Francesco Paolo Scarpinato, Giuseppe Scialabba, Vincenzo Sclafani.

Ragusa:

Giorgio Assenza, Vincenzo Cavallino, Maria Ignaccolo, Alfredo Vinciguerra.

Siracusa:

Pietro Forestiere, Carlo Auteri, Francesca Catalano, Noemi Giangravè.

Trapani:

Sergio Tancredi, Giuseppe Bica, Nicolò Catania, Rita D’Antoni, Antonella Pantaleo.

GIOVANI SICILIANI

Enna:

Cristian Cantale, Rosetta Germanà.

Messina:

Giulia Cappello, Alessandra Cardia, Giuseppe Di Mento, Tommaso La Macchia, Fabiana Mormino, Simone Natoli, Domenico Ravidà, Francesco Romeo.

IMPRESA SICULA

Enna:

Maria Crupi, Sebastiano Lombardo Facciale.

Messina:

Ugo Sergio Crisafulli, Francesco Conti, Cristiana Irrera, Anna Lo Bianco, Rita Pancrazia Micalizzi, Rocco Augusto Mordaci, Sara Rifici, Antonino Stracuzzi.

ITALIA SOVRANA E POPOLARE

Agrigento:

Fabio Maggiore, Gery Bavetta, Davide Amato, Marco Baiamonte, Silvia Bentivegna, Maria Franca Garro.

Catania:

Anna Maria Bonaventura, Orazio Calì, Alessio Canini, Daniela Costanzo, Andrea Dargenio, Salvatore Paolo Garufi, Fabio Maggiore, Mariagrazia Musumeci,

Maurizio Piazza, Maria Concetta Poma, Mirko Orazio Seminara, Antonio Zafarana, Bruno Zerbo.

Messina:

Pietro Alosi, Maria Baglione, Orazio Calì, Giusi Forestiere, Renzo Ioppolo, Giusi Orecchio, Gaetano Scoglio, Giuseppe Siragusa.

Palermo:

Fabio Maggiore, Calogero Pulici, Debora De Razza, Giuseppe Matranga, Alberto Lombardo, Domenico Ricotta, Silvia Bentivegna, Marco Baiamonte,

Gabriella Uccello, Massimo Marsala, Nancy Di Paola, Antonio Liberto, Maria Francesca Mosca, Salvatore Vanella, Antonino Guaggente, Saverio Denaro.

Ragusa:

Alessandro Courrier, Irene Iapichino, Ferdinando Assenza, Guardiano Cristian.

Siracusa:

Maria Franca Garro, Giuseppe Serrentino Giannone, Lorella Rossi, Luigi Marletta, Giovanni Armando Zero.

Trapani:

Calogero Pulici, Giovanna Mazara, Giuseppe Matranga, Silvia Bentivegna, Carmela Marina Gabriele.

LAVORO IN SICILIA

Enna:

Benedetta Casullo, Lorenzo Messina.

Messina:

Fortunato Barbaro, Nicoletta Campanella, Liborio Antonello Michele Di Buono, Giuseppe Fiocco, Stefania Formica, Maria Grazia Guido, Armando Mellini, Dorotea Sturiale.

LEGA-PRIMA L’ITALIA

Agrigento:

Carmelo Pullara, Carmelo D’Angelo, Sabrina Lattuca, Paola Sacco, Cesare Sciabarrà, Antonino Lauricella.

Caltanissetta:

Oscar Aiello, Valeria Piera Rita Vella, Roberto Alabiso.

Catania:

Luca Sammartino, Fabio Cantarella, Anastasio Carrà, Santo Orazio Caruso, Antonio Carmelo Corsaro, Mercedes Floreana Di Mauro,

Tiziana Fiscella, Agatino Giusti, Ignazio Manino, Brigida Morsellino, Raffaele Musumeci, Sara Pettinato, Francesco Saglimbene.

Enna:

Nino Fuoco Mancuso, Lorena Amico.

Messina:

Maria Aloisi, Antonella Bartolomeo, Giovanna Pantò, Marilena Salamone, Antonio Catalfamo, Giuseppe Laccoto, Davide Paratore, Giuseppe Buzzanca.

Palermo:

Vincenzo Figuccia, Marianna Caronia, Alessandro Anello, Giovanni Di Giacinto, Giuseppe Arredi, Loredana Badalamenti, Carolina Barbagiovanni,

Gaetano Cammarata, Maurizio Castagnetta, Salvatore Causarano, Michele Cerniglia, Giuseppe Di Vincenti, Simona Gallina, Davide Lercara, Alfonso Lo Cascio, Antonella Perrone.

Ragusa:

Orazio Ragusa, Andrea La Rosa, Salvatore Mallìa, Doriana Anzalone.

Siracusa:

Vincenzo Vinciullo, Giovanni Cafeo, Deborah Marino, Corrado Roccasalvo, Martina Strano.

Trapani:

Mimmo Turano, Eleonora Lo Curto, Francesco Lombardo, Pietro Marino, Adelaide Terranova.

MOVIMENTO 5 STELLE

Agrigento:

Giovanni Di Caro, Salvatore Ersini, Angelo Cambiano, Marcella Carlisi, Francesco Castrogiovanni, Antonella Di Prima.

Caltanissetta:

Nunzio “Nuccio” Di Paola, Filippo Ciancimino, Maria Luisa Cinquerrui.

Catania:

Nunzio “Nuccio” Di Paola, Jose Marano, Cristiano Anastasi, Giuseppe Maria Purpora, Graziano Francesco Maria Bonaccorsi, Erminia Lidia Adorno,

Martina Ardizzone, Teresa Corallo, Antonio Maria Bonaccorso, Angelo Attanasio, Giampaolo Caruso, Giuliana Gianna, Sebastiano Mario Valenti.

Enna:

Daniela Garufi, Angelo Parisi.

Messina:

Antonino De Luca, Antonella Papiro, Cristina Cannistrà, Vera Giorgianni, Calogero Leanza, Donatella melina, Giovanni Utano.

Palermo:

Nunzio “Nuccio” Di Paola, Luigi Sunseri, Roberta Schillaci, Adriano Varrica, Fabrizio Bilello, Provvidenza Barrovecchio, Massimo Ruggieri, Giorgio Castagna,

Calogero Cerami, Maria Rosa Favuzza, Domenico Gambino, Irene Gionfriddo, Venera Lazareanu, Luca Lecardane, Antonino Parisi, Marianna Ruggeri.

Ragusa:

Stefania Campo, Gianluca Di Raimondo, Pietro Gurrieri, Carmen Rabbito.

Siracusa:

Giorgio Pasqua, Flavia Di Pietro, Fabio Fortuna, Carlo Gilistro, Serafina Prumeri.

Trapani:

Nicolò La Grutta, Cristina Cimminisi, Luca D’Agostino, Luana Maria Saturnino, Mauro Terranova.

NUOVA DC

Agrigento:

Carmelo Pace, Salvatore Fanara, Giuseppe Alaimo, Decio Terrana, Marinella Notonica, Chiara Cosentino.

Catania:

Daniela Di Piazza, Maria Katia Muratore, Angela Reale, Cinzia Saccomando, Giovanni Bulla, Giovanni Giuffrè, Pietro Lipera, Giuseppe Marletta,

Andrea Barbaro Messina, Giuseppe Orfanò, Giovanni Mario Rapisarda, Angelo Spina, Carmelo Tagliaferro.

Caltanissetta:

Angela Cocita, Pino Federico, Gero Valenza.

Enna:

Roberto Li Volsi, Filippa Greco.

Messina:

Gabriella Barbera, Salvatore Merlino, Maria Teresa Prestigiacomo, Giovanni Princiotta, Federico Raineri, Carla Mariagrazia Riscifuli, Massimo Russo, Salvatore Totaro.

Palermo:

Nuccia Albano, Antonino Calia, Adriana Canestrari, Nicola Figlia, Giuseppe Gennuso, Nicola Greco, Elisabetta Liparoto, Giuseppe Manzella, Luciano Marino,

Cristina Nasca, Sandro Oliveri, Angelo Onorato, Mauro Pantó, Carla Maria Grazia Riscifuli, Natale Tubiolo, Ignazio Zuccaro.

Ragusa:

Ignazio Abbate, Sebastiano Guerrieri, Filippo Frasca, Paola Santificato.

Siracusa:

Maria Gennuso, Alessandra Giuffrida, Daniele Lentini, Renzo Spada, Giuseppe Vasta.

Trapani:

Vito Gancitano, Peppe Guaiana, Serafina Marchetta, Giacomo Scala, Rosalia Ventimiglia.

ORGOGLIO SICULO

Agrigento:

Gianluca Lo Bracco, Gerlando Marchetta, Giuseppe Sicurello, Anette Vassallo, Rosario Gioacchino Vella, Myriam Vizzini.

Caltanissetta:

Valeria Dell’Utri, Angelo Montebello, Francesco Rimmaudo.

Catania:

Carmine Bertuccio, Annamaria Cannavò, Claudio Santi Collura, Paolo D’Amato, Salvatore Fiore, Donatella Marchese, Pasquale Masi, Raffaele Panebianco

Pierpaolo Pecoraio, Agatino Scarvaglieri, Caterina Scordo, Salvatore Stefio, Fabiana Famularo.

Enna:

Rosa Maria, Antonio Messina.

Messina:

Mario Briguglio, Concetta Buonocuore, Ivano Cantello, Rosaria Rita Di Ciuccio, Francesco Fazio, Serena La Spada, Vincenzo Pulizzi, Daniela Zirilli.

Ragusa:

Antonino Converso, Valentina Musumeci, Bastian Occhipinti, Sonia Tenerezza.

Siracusa:

Rosolia Agostino, Salvatore Carcò, Maria Luisa Garraffa, Carlo Palermo, Salvatore Ventura.

Trapani:

Vanessa Barone, Fabrizio Misuraca, Francesco Sammartano, Eugenio Salvatore Strongone, Francesca Urzì.

PARTITO DEMOCRATICO

Agrigento:

Michele Catanzaro, Salvatore Martello, Vita Maria Mazza, Calogero Roul passarello, Stella Vella, Antonio Zarcone.

Caltanissetta:

Marco Andaloro, Marina Castiglione, Peppe Di Cristina.

Catania:

Anthony Barbagallo, Ersilia Saverino, Giovanni Burtone, Valentina Chinnici, Lev Grasso, Antonino Lo Giudice, Mario Maugeri,

Ketty Rita Panebianco, Giovanni Petta, Santi Maria Randazzo, Anna Maria Rita Faro, Concetta Antonella D’Orto.

Enna:

Sebastiano Fabio Venezia, Angela Patelmo.

Messina:

Antonino Bartolotta, Francesco Capria, Calogero Leanza, Palmira Mancuso, Giovanni Mastroeni, Laura Pulejo, Giuseppe Vitarelli.

Palermo:

Antonino Cracolici, Fabio Angelini, Antonio Calabrese, Valentina Chinnici, Isabelle Christine Cosentino, Maria Rita Crisci, Mario Giambona,

Cleo Li Calzi, Pietro Macaluso, Cettina Martorana, Cesare Mattaliano, Carmelo Miceli, Francesco Ribaudo, Leonardo Spera.

Ragusa:

Nello Dipasquale, Giuseppa Brullo, Francesco Stornello, Silvia Melia.

Siracusa:

Katiuscia Caramella, Vania Ciulla, Gaetano Cutrufo, Tiziano Spada, Giuseppe Stefio.

Trapani:

Domenico Venuti, Giuseppe Bianco, Lucia Daniela Canino, Maria Linda Licari, Dario Safina.

POPOLARI E AUTONOMISTI

Agrigento:

Giovanni Di Mauro, Assunta Galluzzo, Giulia Gulisano Giulia, Dyana Intorre, Domenico Licata, Vito Maglio.

Caltanissetta:

Rosario Caci, Massimo Dell’Utri, Carmela Ricotta.

Catania:

Giuseppe Compagnone, Antonino Amendolia, Francesco Barchitta, Martina Concetta Bucisca, Gabriella Patrizia Caruso, Giuseppe Castiglione,

Francesca Filippa Garigliano, Salvatore Italia, Giuseppe Lombardo, Alessandro Porto, Sabrina Lucia Concetta Renna, Francesco Sgro, Maria Spalletta.

Enna:

Francesco Colianni, Francesca Gemmellaro.

Messina:

Luigi Genovese, Marcello Greco, Emanuele Carnevale, Nunziata D’Angelo, Luca Frontino,. Paolo Mangano, Rosa Angela Mazzeo.

Palermo:

Paola Amato, Valerio Barrale, Giuseppe Paolo Emilio Alessandro Dell’Utri, Calogero Di Carlo, Bartolomeo Di Salvo, Salvatore Ferrigno, Maria Furio,

Manuela Gucciardo, Gabriele Manfrè, Annalisa Marfia, Martina Panno, Morena Picone, Paola Saladino, Antonio Testaverde, Patrizio Lodato, Claudia Vitello.

Ragusa:

Paolo Amato, Giuseppe Arestia, Rosaria Nigro, Giovanni Vindigni.

Siracusa:

Mario Bonomo Mario, Giuseppe Carta, Raffaele Leone, Carmela Tata, Adriana Raiti.

Trapani:

Maria Concetta Hopps, Giuseppe Bonanno, Claudia La Barbera, Vincenzo Patrizio Sturiano, Angelo Rocca.

SICILIA VERA

Agrigento:

Roberto Battaglia, Gaetano Cani, Maria Dalli Cardillo, Marzia Maniscalco, Circo Miceli, Maria Accurso, Salvatore Monte, Nicoletta Bonsignore, Alisia Casà, Eduardo Chiarelli,

Salvatore Malluzzo, Salvatore Marullo, Salvatore Nicolosi, Gianluca Lo Bracco, Gerlando Marchetta, Giuseppe Sicurello, Anette Vassallo, Gioacchino Rosario Vella, Myriam Vizzini.

Caltanissetta:

Angelo Bellina, Marzia Maniscalco, Giampiero Modaffari, Piero Marco Maniglia, Guglielmo Panebianco, Noemi Passaro, Valeria Dell’Utri, Angelo Montebello, Francesco Rimmaudo.

Catania:

Ludovico Balsamo, Alfio Barbagallo, Antonella Basso La Bianca, Giuseppe Salvatore Canzoniere, Antonio Danubio, Salvatore Giuffrida, Angelo Malannino, Davide Marraffino,

Santo Privitera, Puglia Rita Graniti, Carmelina Rita Puglisi, Ketty Rapisarda, Davide Vasta, Maria Catania, Giuseppe De Luca, Luigi Messina, Angelo Villari, Luigi Bosco, Rosa Contino,

Nunziatina Di Cavolo, Vincenzo Di Silvestro, Federica Giangreco, Daniela Greco, Ginevra Liardo, Paola Marletta, Mirko Stefio, Luigi Attilio Maria Toscano, Carmine Bertuccio,

Annamaria Cannavò, Santi Claudio Collura, Paolo D’Amato, Salvatore Fiore, Donata Marchese, Pasquale Masi, Raffaele Panebianco, Pierpaolo Pecoraio, Tino Scarvaglieri, Caterina Scordo, Salvatore Stefio, Fabiana Famularo.

Enna:

Leandro Francesco Alberghina, Francesca Draià, Clorinda Perri, Carlo Santangelo, Maria Rosa, Antonio Messina, Ferdinando De Francesco, Irene Puzzo, Giuseppe Beritelli,

Maria Concetta Iacona, Cristian Cantale, Rosetta Germanà, Maria Crupi, Sebastiano Lombardo Facciale, Benedetta Casullo, Lorenzo Messina, Carmelo Di Marco, Maria Carmela Romano.

Messina:

Cateno De Luca, Valentina Costantino, Concetta Crocè, Nicoletta D’Angelo, Alessandro De Leo, Marco Giorgianni, Pippo Lombardo, Matteo Sciotto, Danilo Lo Giudice, Eugenio Aliberti,

Daniela Bruna detta Consolo, Serena Giannetto, Stefania Giuffrè, Antonio Restuccia, Filippo Riccaridi, Marco Vicari, Mario Briguglio, Cettina Buonocore, Ivano Cantello,

Spinella Di Ciuccio, Francesco Fazio, Serena La Spada, Enzo Pulizzi, Daniela Zirilli, Oscar Andò, Marisa Arena, Grazia Calore, Salvatore Cosenza, Fabio Famà, Teresa Impollonia,

Cristiano Tripodi, Roberto Zodda, Cristina Catalfamo, Ivana De Vincenzo, Antonio Pennisi, Simona Oteri, Daniele Ruzzo, Giovanni Scopelliti, Bartolomeo Taranto detto Cavallino,

Oleg Traclò, Giulia Cappello, Alessandra Cardia, Giuseppe Di Mento, Tommaso La Macchia, Fabiana Mormino, Simone Natoli, Domenico Ravidà, Francesco Romeo, Sergio Crisafulli,

Francesco Conti, Cristiana Irrera, Anna Lo Bianco, Pancrazia Rita Micalizzi, Augusto Rocco Mordaci, Sara Rifici, Tonino Stracuzzi, Fortunato Barbaro, Nicoletta Campanella,

Antonello Liborio Di Buono, Giuseppe Fiocco, Stefania Formica, Guido Mario Grazia, Armando Mellini, Dorotea Sturiale, Irene Antonuccio, Alessandro Brigandì,

Elisabetta Carrolo, Antonino Di Natale, Salvatore Ioppolo, Laima Franco Maria, Marta Maniscalco, Salvatore Puccio.

Palermo:

Ismaele La Vardera, Luigi Cino, Salvatore Geraci, Pietra Chiarenza, Francesca Coco, Michele Gangi, Tommaso Gargano, Igor Gelarda, Antonella Panzeca, Salvina Profita, Umberto Richichi,

Filippo Romano, Claudio Sala, Salvatore Sanfilippo, Pio Siragusa, Ramy Thiyagarajah, Antonino De Luca, Calogero Barbera, Maria Carraro, Giorgio Calì, Eugenio Ferraro, Maria Genduso,

Vincenzo La Punzina, Valentina Lo Monte, Michele Longo, Maria Concetta Mandalà, Giovanni Mannino, Giuseppe Mineo, Luisa Maria Morici, Antonio Scaturro, Vanessa Lina Totaro, Francesco Valentini.

Ragusa:

Saverio Buscemi, Lara Cavalieri, Antonio Firullo, Paolo Monaca, Andrea Distefano, Dario Malavita Giannone, Giulia Polizzi, Giuseppe Spadola, Antonino Converso,

Costanza Maria Valentina Musumeci, Bastian Occhipinti, Sonia Tenerezza, Grazia Maria Angelica, Daniela Iurato, Cristoforo Nania, Daniela Ruta.

Siracusa:

Marco Bertoni, Mariano Ferro, Luigi Fiumara, Romina Miano, Stella Luna Sole, Daniele Delia, Giuseppe Infantino, Maura Fontana,

Enzo Nicastro, Angelo Troia, Rosolia Agostino, Salvatore Carcò, Luisa Maria Garraffa, Carlo Palermo, Salvatore Ventura.

Trapani:

Giuseppa Coppola, Jessica Fici, Giuseppe Lipari, Vito Daniele Mangiaracina, Francesco Orlando, Paola Badaluccio, Sebastiano Grasso, Maria La Rosa,

Francesco Poma, Salvatore Scianna, Vanessa Barone, Fabrizio Misuraca, Francesco Sammartano, Salvatore Eguenio Strongone, Francesca Urzì.

SICILIANI LIBERI

Agrigento:

Mario Pagliaro, Raffaella Esposito, Anna Manzo, Marco Lo Dico, Giovanni Cappello, Antonio Norrito.

Caltanissetta:

Giorgio Badalamenti, Mario Cosentino, Carmela Cappello.

Catania:

Eliana Esposito, Ciro Lomonte, Sebastiano Antonucci, Giorgio Badalamenti, Carmela Cappello, Carmelo Cammilleri, Luisa Chifari,

Angela Drago, Daniele Foti, Alfonso Genchi, Andrea Maugeri, Antonio Norrito, Ciro Emiliano Puopolo.

Enna:

Salvatore Mario Cateno Turrisi, Angela Drago.

Messina:

Eliana Esposito, Ciro Lomonte, Luisa Chifari, Angela Drago, Pasquale Intili, Andrea Maugeri, Giorgio Priolo, Salvatore Turrisi.

Palermo:

Eliana Esposito, Ciro Lomonte, Giorgio Badalamenti, Carmela Cappello, Luisa Chifari, Francesco Calvagna, Alfonso Genchi, Marco Lo Dico, Anna Manzo, Andrea Maugeri,

Renato Meli, Antonio Norrito, Mario Pagliaro, Emiliano Rini, Angela Romano, Salvatore Mario Cateno Turrisi.

Ragusa:

Giovanni Cappello, Mario Cosentino, Angela Romano, Ciro Emiliano Puopolo.

Siracusa:

Marco Lo Dico, Raffaella Esposito, Gianmarco Barraco, Mario Pagliaro, Angela Romano.

Trapani:

Alfonso “Fonso” Genchi, Raffaella Esposito, Anna Manzo, Renato Meli, Davide Cunzolo.

TERRA D’AMURI

Enna:

Carmelo Di Marco, Maria Carmela Romano.

Messina:

Irene Antonuccio, Alessandro Brigandì, Elisabetta Carrolo, Antonino Di Natale, Salvatore Ioppolo, Franco Maria Laimo, Marta Maniscalco, Salvatore Puccio.