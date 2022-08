La vittima del calciatore, scenata per una foto. A luglio la denuncia della Matteuzzi: «Una foto sui social ed è una scenata».

La vittima del calciatore, scenata per una foto. Alessandra Matteuzzi, 56 anni, raccontava a fine luglio ai carabinieri la sua relazione particolare con Giovanni Padovani, il 26enne giocatore della Sancateldese.

Poi la sera del 23 agosto l’uomo la ha assassinata a Bologna. Nei confronti del calciatore non erano disposte misure cautelari.

La Matteuzzi raccontava:

«Il nostro rapporto si basava sempre sull’invio da parte mia dei video che lui mi aveva chiesto e di videochiamate, ma questo non è bastato a frenare la sua gelosia, perché i dubbi sulla mia fedeltà non sono mai passati».

Spiegava la vittima:

«Anche una semplice foto da me postata sui social e che inquadrava le mie scarpe appoggiate sul cruscotto dell’auto al rientro da una trasferta di lavoro era motivo di una sua scenata».

Nella denuncia la Matteuzzi ha riferito dei controlli a cui era sottoposta, delle volte in cui lui si è presentato sotto casa.

A parte una volta, in Sicilia, in cui l’aveva spintonata facendola cadere su un letto, non vi erano mai aggressioni fisiche.

A metà luglio, quando i due avevano avuto un riavvicinamento dopo un periodo di crisi, tra il 14 e il 22, metteva a verbale la vittima:

«è stato più volte aggressivo nei miei confronti, non ha mai usato violenza fisica, sfogando la sua rabbia, sempre dovuta alla gelosia, con pugni sulla porta».