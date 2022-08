Elezioni Regionali Sicilia, 7 candidati alla presidenza. La sfida elettorale verso palazzo d’Orleans, 9 i candidati ma due esclusi.

Sono tanti i candidati che concorrono per lo scranno di presidente della Regione Siciliana.

Sono ben sette gli aspiranti in corsa per la poltrona di presidente della Regione, tante le liste in campo con una presenza massiccia di sindaci, ex amministratori e consiglieri comunali.

Nel pomeriggio sono scaduti i termini per la presentazione delle liste. E adesso la campagna elettorale per le regionali del 25 settembre entra nel vivo.

Per lo scranno di presidente della Regione si battono Gaetano Armao (Azione e Iv), Caterina Chinnici (Pd e Centopassi), Cateno De Luca (Sicilia Vera),

Nuccio Di Paola (M5s), Eliana Esposito (siciliani liberi), Fabio Maggiore (Italia sovrana e popolare) e Renato Schifani (centrodestra).

Fuori dalla competizione elettorale il comunista Vittorio Gambuzza e la monarchica Tania Andreoli che corre per AST (Autonomia Siciliana Trasporti).

Questi ultimi hanno depositato in Tribunale solo il listino ma non le liste (almeno 5) nelle varie province e sono esclusi dalla competizione elettorale.

Molti i sindaci, gli ex amministratori e i consiglieri comunali candidati.

La parte più numerosa, quasi una decina, si trova nelle liste a sostegno di Cateno De Luca, tra i quali i sindaci dei comuni di:

Giardinello (Antonio De Luca), Cerda (Salvatore Geraci), Camporeale (Luigi Cino).

Parecchi i sindaci anche nelle liste del Pd, che sostiene la candidata Caterina Chinnici che sono:

Franco Ribaudo a Marineo, Domenico Venuti a Salemi, Maria Rita Crisci a Montelepre.

Tra le file del M5s, che candida Nuccio Di Paola, si schierano gli ex sindaci:

Angelo Cambiano (Licata) e Giuseppe Purpura (Grammichele).

La Dc Nuova di Totò Cuffaro che ingloba anche l’Udc di Cesa ad Agrigento è capolista l’ex sindaco di Ribera;

a Ragusa guida l’ex sindaco di Modica Ignazio Abbate.

Forza Italia punta sulla consigliera comunale più eletta a Niscemi, Rosetta Cirrone Cipolla, e sul consigliere comunale di Gela Salvatore Sannito.

