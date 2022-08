Sant’Agata torna in processione con i fedeli. ieri esposto il velo. Oggi la processione del busto reliquiario e l'incontro con la Patrona.

Sant’Agata torna in processione con i fedeli. Dopo due anni di pausa dovuti alla pandemia la festa di presenza.

Il velo rosso che fermò la lava e ha coperto il corpo della Patrona dopo il martirio dei carboni ardenti, portato in processione ieri da mons. Barbaro Scionti per il percorso che gira intorno alla Cattedrale.

Sant’Agata adesso ritorna tra la sua gente, dopo due anni di pausa per la pandemia.

Già dalle prime ore di ieri i fedeli e i devoti di Sant’Agata si sono recati all’interno del Duomo, dove il velo è stato esposto all’interno della cappella della Santa Patrona.

Celebrate le funzioni religiose ieri si sono susseguite per tutta la giornata e nel pomeriggio.

Oggi poco dopo le ore 8 aperto il sacello in una Cattedrale gremita di devoti, molti dei quali si sono svegliati all’alba pur di assistere in prima fila all’uscita della Santa.

Quest’anno ad accogliere Sant’Agata, l’arcivescovo di Catania, Luigi Renna, Mariella Gennarino, l’assessore Pippo Arcidiacono in rappresentanza del Comune di Catania e i membri del Comitato dei festeggiamenti.

Stamane i devoti erano raccolti, commossi e genuflessi, con le mani giunte, immagini che non si vivevano da ormai due lunghi anni.

Il 17 agosto è una data storica e ricorda il ritorno delle reliquie di Sant’Agata da Costantinopoli via mare ad Acicastello e poi nella città etnea.

Una giornata importante considerato che si torna a vivere la festa in presenza, e consentire a migliaia di fedeli di vedere dal vivo il volto di Agata.

La Cattedrale rimarrà aperta tutto il giorno e si apriranno le celebrazioni religiose, la più solenne è in programma alle ore 19 e sarà celebrata dall’arcivescovo Luigi Renna.

Dopo seguirà la tradizionale processione.

Il busto reliquiario con l’effige della Santa sarà portato a spalla da piazza Duomo a Porta Uzeda, quindi imboccherà via Dusmet e via Porticello.

A piazza San Placido attenderanno le reliquie i disabili con la corale Tovini, poi si procederà per via Vittorio Emanuele e poi il rientro in piazza Duomo per il rientro in Cattedrale.