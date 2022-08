Coronavirus in Sicilia, 794 nuovi casi e 9 morti. Pochi i tamponi eseguiti: sono 5.616. Messina torna la prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 794 nuovi casi e 9 morti

Coronavirus in Sicilia, 794 nuovi casi e 9 morti. Ieri i nuovi positivi erano 818. Pochi i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: sono 5.616.

La Sicilia è al terzo posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi in Sicilia sono 110.574 con un decremento di 2.238 casi.

I guariti sono 3.023 e 9 le vittime, che aumentano il totale dei decessi a 11.912.

Il tasso è il 14%, in aumento rispetto al 12,5% di ieri. Negli ospedali sono ricoverati 704 pazienti, 12 in più rispetto al giorno precedente.

Ricoverati in terapia intensiva 32 persone, lo stesso numero rispetto a ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Messina 177; Palermo 155; Catania 122; Trapani 104; Agrigento 96; Caltanissetta 57; Siracusa 37; Ragusa 36; Enna 10.

In Italia calano di poco i contagi ma aumentano le vittime.

i nuovi contagiati in tutto il paese sono 8.944, ieri erano 9.894. Le vittime del virus sono 70, in aumento rispetto alle 42 di ieri.

I tamponi eseguiti in tutta Italia sono 63.549. Il tasso è il 14%, in calo rispetto a ieri, quando era al 15”. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 299.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 18. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.544, ovvero 40 in più nelle ultime 24 ore.