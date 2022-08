Parlamentarie M5s, ecco i nomi in Sicilia. Il voto in casa cinque stelle per selezionare chi concorrerà alla carica di senatore e deputato.

Parlamentarie M5s, ecco i nomi in Sicilia. In Sicilia, tra Camera e Senato, sono 160 i candidati che oggi e per un solo giorno si sottoporranno al voto degli iscritti al Movimento cinque stelle.

Il Movimento cinque stelle ha pubblicato l’elenco dei nomi degli iscritti che parteciperanno alle Parlamentarie.

Concorreranno alla prima selezione per la corsa a Montecitorio 103 candidati, di cui 65 nel collegio plurinominale catanese ‘Camera Sicilia 2’, 38 nel collegio palermitano ‘Camera Sicilia 1’.

Sono 56 invece i candidati che si propongono per la corsa a Palazzo Madama nell’unico collegio siciliano. Alle Parlamentarie del M5s sono 14 i deputati uscenti che si ricandidano in Sicilia.

Sei sono invece i senatori:

Steni di Piazza, Barbara Floridia, Pietro Lorefice, Giuseppe Pisani, Cinzia Amato, Giovanni Amato.

Alla Camera Sicilia 2 riprovano a essere ricandidati 6 parlamentari:

Luciano Cantone, Grazia D’Angelo, Antonella Papiro, Angela Raffa, Eugenio Saitta, Filippo Scerra;

Alla Camera Sicilia 1 ci riprovano in 8:

Davide Aiello, Giuseppe Chiazzese, Valentina D’Orso, Vita Marciniglio, Leonardo Penna, Filippo Perconti, Dedalo Cosimo Pignatone, Adriano Varrica.

Al Senato per la Sicilia hanno presentato le candidature 47 persone. Alla Camera Sicilia 1 sono 40 i candidati. alla Camera Sicilia 2 sono 65.

Nel 2018 il M5s dalla Sicilia aveva mandato a Roma 9 senatori e 19 deputati.

