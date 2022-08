Covid in Sicilia, 2.772 i nuovi casi e 14 morti. Eseguiti nell’isola 15.243 tamponi. Catania e Palermo prime per contagi in Sicilia.

Covid in Sicilia, 2.772 i nuovi casi e 14 morti

Covid in Sicilia, 2.772 i nuovi casi e 14 morti. Ieri i nuovi positivi erano 794. Eseguiti nelle ultime 24 ore nell’isola 15.243 tamponi più del doppio di ieri.

La Sicilia è al quinto posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono 109.311 con un decremento di 1.263 casi.

I guariti sono 4.021 e 14 le vittime, che aumentano il totale dei decessi a 11.926. Il tasso di positività in Sicilia è il 15%, in aumento rispetto al 14% di ieri.

Negli ospedali siciliani sono ricoverati 649 pazienti, 21 in meno rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva ricoverati 34 persone, due in più rispetto a ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 542; Catania 541; Messina 406; Trapani 273; Agrigento 260; Siracusa 260; Caltanissetta 175; Ragusa 171; Enna 144.

In Italia aumentano i tamponi e schizza in alto il numero di contagi. Aumentano anche le vittime.

I nuovi contagiati in tutto il Paese sono 36.265, ieri erano 8.944. Le vittime del virus sono 128, in netto aumento rispetto alle 70 di ieri. I tamponi eseguiti sono 228.707.

Il tasso di positività in Italia è il 15%, in aumento rispetto a ieri che era il14%. I ricoverati in terapia intensiva sono 288.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere italiane sono 22. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.339, ovvero 205 in meno nelle ultime 24 ore.