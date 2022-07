Pogliese si dimette da sindaco di Catania. l’ex primo cittadino: «Scelta sofferta». L’opposizione commenta: «Fine dell’agonia».

Pogliese si dimette da sindaco di Catania. Salvo Pogliese sindaco della città etnea e della citta metropolitana ha rassegnato le dimissioni.

Spiega l’ex primo cittadino:

«Oggi ho presentato le mie dimissioni da sindaco di Catania. Una scelta molto sofferta e a lungo ponderata e il momento era già stato individuato ben prima della crisi, imprevedibile, del governo Draghi».

«Le mie dimissioni hanno sempre aleggiato fra gli addetti ai lavori e sulla stampa, seppure chi le invocasse di giorno facesse di tutto per scongiurarle di notte».

L’ex sindaco evidenzia:

«Dopo l’ingiusta e inaspettata sospensione del 24 gennaio, nonostante illustri costituzionalisti sostenessero con convinzione la tesi opposta,

avallata anche da quello che ha sempre sancito la Corte costituzionale, ho valutato insieme alla mia giunta quale fosse la decisione migliore per la città».

«Una giunta perfettamente legittimata a condurre l’amministrazione in mia assenza e che per questo ringrazio».

Aggiunge Pogliese:

«Le tante scadenze determinanti per la vita di Catania, dalla spesa dei fondi comunitari ai progetti del Pnrr, e la necessità di dare continuità al processo di risanamento del bilancio,

mi hanno convinto a non presentare le dimissioni, lasciando al vicesindaco Bonaccorsi e agli assessori il compito di proseguire il lavoro avviato,

garantendo continuità amministrativa a una città provata dal dissesto causato da altri e con un debito complessivo di un miliardo e seicento milioni di euro».

Secondo Pogliese:

«le condizioni sono cambiate, anche con l’avvio di numerosi progetti e la conseguente apertura dei cantieri, possibile grazie a una importante accelerazione sulla spesa dei fondi europei».

Continua l’ex Sindaco:

«Adesso ho la serenità per fare quello che immaginavo già da mesi; la serenità di chi ha dato tutto sé stesso per rispettare la propria città e il mandato ricevuto dai cittadini,

con l’unico dispiacere di non aver concluso, mio malgrado, un percorso che ha già dato frutti importanti in termini di obiettivi raggiunti».

Continua l’ex capo della giunta cittadina:

«Lascio anche nella fondata speranza di poter dimostrare come la mia vicenda giudiziaria, causa della sospensione,

si risolverà nell’unico modo possibile, dimostrando la mia totale e assoluta estraneità ai fatti contestati».

Infine conclude Pogliese:

«Auguro alla mia Catania e ai miei concittadini ogni bene e di proseguire sulla strada della rinascita, dopo anni resi molto complicati anche dalla pandemia e dalla crisi internazionale».

Appresa la notizia, non si sono fatti attendere i primi commenti della Sinistra italiana che è all’opposizione:

«Pogliese fugge da Catania, dopo aver tenuto per anni la città in ostaggio, senza guida e senza un’amministrazione autorevole per approdare in parlamento,

garantito dai vertici nazionali del suo partito e della coalizione delle destre».

«Un epilogo vergognoso e scontato del fallimento del centrodestra a Catania».

Continua la voce di Sinistra Italiana:

«Era già successo nel 2008 quando Scapagnini scelse anche lui un posto sicuro in parlamento e lasciò Catania senza luce e con un buco finanziario enorme».

«Pogliese lascia una città allo sbando e non sarà certo una pulizia una tantum del centro cittadino, a spese nostre, a cambiare le carte in tavola».

Infine conclude Sinistra Italiana:

«Adesso verrà un commissario a terminare il lavoro sporco che Pogliese e la sua maggioranza non hanno avuto il coraggio di fare, iniziando dall’aumento della Tari».

In merito alle dimissioni del primo cittadino, interviene la deputata regionale del M5s Jose Marano:

«è la fine di un’agonia».

«Altro che scelta d’amore per Catania, Pogliese ha tenuto in ostaggio la città sin dall’inizio del suo mandato con una spada di Damocle che poi è caduta sulla sua testa con la sospensione».

Aggiunge la Marano:

«Il sindaco sospeso ha cercato di garantire il suo futuro politico sulle spalle di oltre 300 mila catanesi che attendevano atti, opere pubbliche, raccolta dei rifiuti efficiente ma non hanno visto nulla di tutto ciò».

«Adesso che le elezioni politiche garantiranno un salvacondotto e una poltrona sicura a Pogliese arrivano le tardive dimissioni».

Concludendo la deputata regionale del M5s Jose Marano chiosa:

«Ma i catanesi sanno a chi dovranno addebitare questi anni di stasi e cattiva amministrazione».