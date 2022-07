Coronavirus in Sicilia, 4.096 nuovi casi e 26 morti. I tamponi eseguiti sono 22.991. Palermo resta prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 4.096 nuovi casi e 26 morti. Ieri i nuovi positivi erano 4.377. I tamponi eseguiti sono 22.991. Il tasso di positività resta il 17%.

La Sicilia è al settimo posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono 171.785 con una diminuzione di 938 casi.

I guariti dal covid sono 5.460. le vittime sono 26 che aumentano il totale dei decessi a 11.618.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.023, quattro in meno rispetto al giorno precedente. in terapia intensiva ricoverati 53 pazienti, esattamente come ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 1.040; Catania 1.004; Messina 826; Trapani 451; Agrigento 413; Siracusa 362; Ragusa 264; Caltanissetta 174; Enna 94.

In Italia calano i nuovi positivi e le vittime.

I nuovi contagiati in tutto il Paese sono 60.381, ieri erano 63.837. Le vittime del virus sono 199, in calo rispetto alle 207 di ieri.

Il tasso di positività in tutta Italia è il 20%, in lieve calo rispetto a ieri quando era il 21%. Eseguiti in tutto il Paese, tra antigenici e molecolari, 296.304 tamponi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 406 (18 meno di ieri). Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 49.

I ricoverati nei reparti ordinari sono in totale 10.911, rispetto a ieri 183 in meno. Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.352.329, ovvero 27.798 in meno rispetto a ieri.

I contagiati da inizio pandemia sono complessivamente 20.898.059, mentre i morti salgono a 171.638. Dimessi e guariti sono in totale 19.374.092 con un incremento di 88.425.