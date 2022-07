Omicidio Giunta, figlio confessa, convalidato il fermo. Matricidio a Catania. Il legale: «Valentina viveva nella paura».

Omicidio Giunta, figlio confessa, convalidato il fermo

Omicidio Giunta, figlio confessa, convalidato il fermo. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Catania ha convalidato il fermo del 15enne.

Il minorenne è accusato di avere ucciso la madre 32enne Valentina Giunta.

Il gip, accogliendo la richiesta della procuratrice Carla Santocono, ha emesso un’ordinanza cautelare per omicidio volontario.

Il minorenne durante il lungo interrogatorio ha confermato la confessione del delitto, fatta già alla Procura per i minorenni di Catania.

Il ragazzo, dopo l’emissione della misura cautelare trasferito in un istituto penitenziario minorile. Le indagini della squadra mobile, sottolinea la Procura per i minorenni di Catania, hanno permesso di:

«ricostruire che il delitto di sangue è maturato in ambito familiare e il figlio, resosi irreperibile durante la notte, è stato rintracciato nelle prime ore della mattinata del 26 luglio».

Dopo le indicazioni del 15enne la polizia ha trovato gli abiti che indossava quando ha ucciso la madre.

L’ordinanza del gip, spiega la Procura:

«cristallizza la ricostruzione della condotta materiale del giovane che, negli ultimi mesi viveva con la nonna paterna essendosi determinato a lasciare la casa della madre nonostante la stessa,

avesse mantenuto un atteggiamento protettivo verso il figlio, a fronte delle ostilità alimentate dalla famiglia del padre, detenuto da tempo per gravi reati, anche contro la persona».

Secondo l’avvocato Salvatore Cannata, legale di Valentina Giunta, la stessa:

«viveva da anni nella paura che qualcosa di grave le sarebbe potuto accadere e per questo da alcuni mesi si era trasferita insieme al padre in un’altra abitazione presa in locazione».

Aggiunge il legale della famiglia di Valentina Giunta:

«Nell’ultimo anno sono stati diversi gli episodi di violenza, anche gravi, che hanno visto come persone offese Valentina Giunta e la sua famiglia e come protagonisti attivi la famiglia del suo ex convivente».

Infine conclude Cannata:

«Pertanto i famigliari di Valentina Giunta auspicano che venga fatta luce anche sul contesto deviato e deviante in cui è maturato l’efferato delitto».

Per domani è fissato il conferimento dell’incarico ai medici legali che dovranno eseguire l’autopsia sul corpo della donna colpita da 4 coltellate.

L’arma del delitto non è stata trovata. Valentina Giunta aveva anche un figlio di 10 anni che al momento vive con i nonni paterni.

Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’omicidio, a cominciare dal motivo per cui la 32enne, che era nell’appartamento di San Cristoforo per prendere le ultime cose,

ha aperto la porta e fatto entrare il figlio nonostante ne avesse paura, e di accertare eventuali altre responsabilità sia nel delitto sia nelle fasi successive, quando il ragazzo ha cercato di allontanarsi.

Sembrerebbe chiaro, il movente.

Il 15enne non avrebbe accettato la decisione della madre di lasciare la casa e allontanarsi col fratellino minore lontano dal loro quartiere e dalla famiglia dell’ex compagno, che dal 2018 è detenuto.

Il maggiore dei ragazzi matricida, molto legato ai nonni paterni, avrebbe sviluppato risentimento verso la madre che, a suo modo di vedere, avrebbe ‘tradito’ il padre scegliendo di tagliare i ponti con lui e con la famiglia.

Secondo quanto raccontano i familiari, Valentina sarebbe stata minacciata e aggredita più volte dalla famiglia dell’ex compagno e viveva da un anno nel terrore.

Inoltre, Valentina Giunta per ben due volte avrebbe sporto denuncia, ma poi le avrebbe ritirate.