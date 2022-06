Coronavirus in Sicilia, 6.723 i nuovi casi e 5 morti. I tamponi eseguiti nell’isola sono 26.937. Palermo è prima per contagi in Sicilia.

Coronavirus in Sicilia, 6.723 i nuovi casi e 5 morti. Ieri i contagi erano 5.832. I tamponi eseguiti nell’isola sono 26.937. Il tasso sale dal 21 al 25%.

La Sicilia è al quinto posto per contagi in Italia. Gli attuali positivi sono in totale 81.474 con un aumento di 5.403 casi.

I guariti sono 2.276 le vittime sono 5 che portano il totale dei decessi a 11.193 in Sicilia. Negli ospedali i ricoverati sono 820, diciannove in più rispetto al giorno precedente.

In terapia intensiva i pazienti sono 25 (4 in meno di ieri).

Ecco i nuovi contagi in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 2.029; Catania 1.772; Messina 1.122; Agrigento 630; Siracusa 625; Trapani 508; Ragusa 480; Caltanissetta 272; Enna 247.

In Italia calano i contagi e i decessi.

I nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 83.274, ieri erano 94.165. I decessi sono 59, uno in meno di ieri.

I tamponi eseguiti sono 296.030. Il tasso di positività sale al 28%, ieri era il 26%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 261, ovvero 13 in più rispetto a ieri.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 43. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.592, dunque 338 in più rispetto a ieri.

I positivi attuali sono 884.789, ovvero 49.576 in più nelle ultime 24 ore. Gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia sono in totale 18.523.111, i morti salgono a 168.353. Dimessi e guariti sono complessivamente 17.469.969, con un incremento di 34.599.