Gambizzato a Catania per una lite tra vicini. Colpi di arma da fuoco su un 65enne di Librino poi ricoverato in codice rosso.

Gambizzato a Catania per una lite tra vicini

Gambizzato a Catania per una lite tra vicini. Stamane un 65enne ferito con colpi di arma da fuoco a una gamba nel quartiere Librino di Catania.

Il fatto è avvenuto in viale Biagio Pecorino, rione ubicato nella periferia Sud di Catania.

La vittima è ricoverata in codice rosso nell’ospedale San Marco, ma non è considerata in pericolo di vita. L’episodio potrebbe essere collegato a liti tra vicini.

La polizia di Catania indaga per accertare le cause del ferimento.