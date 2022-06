Muore dissanguato a scuola dopo tentativo di furto. Il cadavere di un uomo trovato in una pozza di sangue in un liceo a Canicattì.

Muore dissanguato a scuola dopo tentativo di furto

Muore dissanguato a scuola dopo tentativo di furto. Si tratta di una tragedia della povertà per un ladro di merendine.

Poteva essere un colpo facile. Senza intoppi, né rischi.

Invece, l’uomo è morto dissanguato a pochi passi di distanza dal distributore di merendine e bibite che voleva depredare.

Il cadavere di Dario Valerio Pedalino, 33 anni, disoccupato di Canicattì, ritrovato stamane, al momento della riapertura dell’edificio scolastico, all’interno del liceo scientifico Sciascia.

Il corpo era immerso in un lago di sangue.

Sul luogo del ritrovamento, in via Pasolini, è scattato l’allarme e si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Canicattì.

Della vicenda avvisata la Procura della Repubblica di Agrigento.

Alcuni operatori scolastici, al momento della riapertura del liceo scientifico hanno scoperto il corpo esanime.

Allertato il 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Secondo una prima ipotesi investigativa, il trentatreenne disoccupato si sarebbe intrufolato, nottetempo, all’interno della scuola per mettere a segno un furto.

Avrebbe, verosimilmente, dovuto rubare le monete contenute nei cassetti dei distributori di snack e bibite.

Una intrusione finita male.

L’uomo ha frantumato la vetrata del distributore di merendine, caffè e bibite e si sarebbe provocato una profonda ferita a un braccio.

Pare che abbia perso i sensi e sia rimasto sul pavimento, morendo, di fatto, dissanguato. Si tratta della ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Canicattì.

La Procura della Repubblica di Agrigento, con a capo il facente funzione Salvatore Vella, ha subito deciso che sarà eseguita l’autopsia.

L’ispezione cadaverica per suffragare quella che sembra, per come è stato ritrovato il trentatreenne canicattinese, l’ipotesi investigativa più probabile.

In tutto l’Agrigentino e non soltanto, i furti ai distributori di snack e bibite, sistemati all’interno degli edifici scolastici o pubblici, sono ormai una routine.

Per la facilità dell’operazione di furto, mai si era registrata una disgrazia come quella di stamane finita in tragedia.