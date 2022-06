Covid in Sicilia, 3.938 nuovi casi e 10 morti. I tamponi eseguiti nell’isola sono 19.741. Catania è prima per contagi in Sicilia.

Covid in Sicilia, 3.938 nuovi casi e 10 morti. Ieri i contagi erano 4.142. Ai positivi di oggi la Regione Siciliana ne aggiunge 869 relativi a giorni precedenti.

I tamponi eseguiti in Sicilia sono 19.741. Il tasso di positività scende al 20% ieri era il 22,6%. I guariti sono 1.231. I decessi sono dieci.

I ricoverati negli ospedali sono 726, sedici in più rispetto al giorno precedente. Ricoverati in terapia intensiva sono 23 (2 meno di ieri).

Ecco i nuovi contagi in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 1.418; Palermo 1.363; Messina 657; Trapani 312; Siracusa 311; Ragusa 299; Agrigento 283; Caltanissetta 111; Enna 53.

Dopo mesi tornano a crescere in Sicilia i malati ricoverati per il Covid. Aumentano i ricoveri negli ospedali a Palermo.

Al pronto soccorso dell’ospedale Cervello registrato un alto indice di sovraffollamento che è del 175%.

Solo ieri sono entrati nel reparto infettivi oltre 50 pazienti. Anche oggi proseguono gli ingressi nel reparto di emergenza e tornano le code delle ambulanze.

Una nuova ondata di ricoveri che ha prodotto conseguenze nelle strutture sanitari.

Un reparto di medicina interna dell’ospedale Civico con 30 posti convertito per accogliere i nuovi pazienti positivi che hanno problemi respiratori.

In Italia, leggero calo dei nuovi positivi, aumentano di poco le vittime.

i nuovi contagi da Covid in tutto il Paese registrati nelle ultime 24 ore sono 48.456, ieri erano 56.386. Le vittime sono 44, pressoché stabili rispetto alle 40 di ieri.

I tamponi eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, sono 199.340. Il tasso di positività è il 24,3%, rispetto al 21,8% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 227, due in più di ieri. Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 18.

Gli assistiti nei reparti ordinari sono 5.532, ovvero 190 in più di ieri. I positivi attuali sono in totale 733.440, ovvero 29.961 in più nelle ultime 24 ore.

Gli italiani contagiati da inizio pandemia sono complessivamente 18.234.242, i morti in totale salgono a 168.102.

Dimessi e guariti sono complessivamente 17.332.700, con un incremento di 19.320.