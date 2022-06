Coronavirus in Sicilia, 1.806 nuovi casi e un morto. i tamponi eseguiti sono 8.898. Prima per contagi nell’isola ritorna Palermo.

Coronavirus in Sicilia, 1.806 nuovi casi e un morto. Ieri i contagi nell’isola erano 3.938. Ai positivi di oggi la Regione Sicilia ne aggiunge 273 relativi a giorni precedenti.

I dati sono quelli tipici della domenica, più bassi per il minor numero di tamponi effettuati. Infatti, i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 8.898.

Il tasso di positività aumenta di poco, dal 20% al 20,2%. La Sicilia è sesta in Italia per numero di contagi, la prima regione è il Lazio con 3.623.

I guariti sono 916, un solo decesso. I ricoverati negli ospedali sono 774, quarantotto in più rispetto al giorno precedente.

I ricoverati in terapia intensiva sono 26 (3 in più di ieri).

Ecco i nuovi contagi in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 771; Catania 580; Siracusa 146; Ragusa 136; Agrigento 130; Messina 110; Trapani 96; Caltanissetta 74; Enna 36.

In Italia, come ogni domenica, calano i positivi ma aumentano le vittime.

I nuovi contagi da Covid, registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 24.747. Le vittime sono 63, in aumento rispetto alle 44 di ieri.

I tamponi eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, sono 100.959. Il tasso di positività è il 24,5%, stabile rispetto al 24,3% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva in tutta Italia sono 234, ovvero 7 in più di ieri. Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 22.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.873, ovvero 341 in più di ieri. I positivi attuali sono 738.851, quindi 5.411 in più nelle ultime 24 ore.

Gli italiani contagiati da inizio pandemia sono complessivamente 18.259.261, mentre i morti salgono a 168.165.

Dimessi e guariti sono in totale 17.352.245, con un incremento di 19.545