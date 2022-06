Muore dopo la visita in guardia medica. Chiara, 18 anni si era sentita male durante una festa tra amici. Procura apre un fascicolo.

Muore dopo la visita in guardia medica

Muore dopo la visita in guardia medica. Si tratta di Chiara La Spina, la diciottenne morta martedì scorso dopo che si era sentita male a una festa da un’amica a Fiumefreddo di Sicilia.

I genitori della giovane hanno presentato un esposto e hanno chiesto all’avvocato Claudio Fiume di rappresentarli nell’inchiesta che la Procura catanese ha avviato.

Il magistrato ha disposto l’autopsia, e il dottore Pietro Piccirillo, quale medico legale, di assistere all’esame autoptico.

Martedì scorso Chiara partecipa a una festa organizzata da un’amica in casa.

In serata qualcosa non va. La ragazza chiama il padre dicendogli di andare a prenderla perché non stava bene.

Il genitore dopo averla fatta salire in auto si sarebbe diretto alla guardia medica di Mascalucia dove avrebbe detto che la figlia soffriva di allergie e quindi il malore e la conseguente crisi respiratoria si poteva riferire a quello.

Alla guardia medica però i sanitari, secondo il genitore, avrebbero trattato la ragazza come se avesse avuto un attacco di panico e le avrebbero somministrato un ansiolitico.

Ma Chiara non si è ripresa, avrebbe perso i sensi.

A quel punto si chiama l’ambulanza. Inutile la corsa al pronto soccorso di Acireale dove è arrivata morta.

La notizia ha sconvolto i parenti e gli amici di Chiara, la comunità di Fiumefreddo che si trova tra Catania e Messina.

I genitori, che hanno altre due figlie, si sono recati dai carabinieri firmando un dettagliato esposto.

Nel documento punterebbero il dito contro i sanitari che non avrebbero preso nella giusta considerazione il malessere della paziente.

Il fascicolo è arrivato alla Procura che ha disposto l’autopsia bloccando i funerali previsti lo scorso venerdì pomeriggio.

L’Asp di Catania ha deciso di non commentare la vicenda: «finché non avrà il quadro della situazione completo».