Incidente nella notte a Catania, due morti. Si tratta di un sinistro stradale avvenuto stanotte nella centralissima via Etnea.

Due le vittime della strada a causa di uno scontro violento tra una motocicletta e una Opel Corsa in procinto di svoltare in via Istituto Sacro Cuore.

La tragedia avvenuta poco dopo le 2 di notte.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia e i soccorritori del 118, vani i tentativi di salvare le due persone.

Lievemente feriti ed in forte stato di shock, invece, l’uomo e la donna che occupavano la vettura.

Il conducente della moto, V. A. di 31 anni è deceduto sul colpo. Il passeggero S. L. di 21 anni è deceduto pochi minuti dopo, nonostante le tecniche di rianimazione del personale sanitario del 118.

Il guidatore dell’automobile, G. K. e la passeggera D. F. medicati per ferite al pronto soccorso del Policlinico.

La Polizia locale è al lavoro per stabilire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Intanto i due veicoli sono sequestrati e a disposizione della Procura.