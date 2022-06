Calcio a Catania, Pelligra propone solidi investimenti. Obiettivo primario la partecipazione al campionato di calcio Serie D.

Calcio a Catania, Pelligra propone solidi investimenti. In merito alla manifestazione di interesse presentata da 5 imprenditori riportiamo una nota inviata dalla Pelligra Group Pty Ltd.

L’azienda è un gruppo australiano di imprenditori che operano nel continente oceanico i quali hanno deciso di mettersi in gioco afferrando forse il suggerimento di Joe Tacopina.

Intanto la cordata ha manifestato l’interesse ad acquistare anche la struttura di Torre del Grifo.

Tenendo sempre come obiettivo primario la partecipazione al campionato di calcio Serie D della prossima stagione sportiva.

Nella nota si legge che:

«L’istanza depositata dall’advisor Dante Scibilia con un invio di un fascicolo di 225 pagine».

«Pelligra Group Pty Ltd, società con sede in Australia e insediamenti anche in Cina, India e nelle Filippine,

è leader mondiale nella pianificazione generale e nella progettazione edilizia e urbana, nel ramo immobiliare (costruzione, proprietà, manutenzione, vendite e leasing “chiavi in mano”),

nell’ammodernamento, nella trasformazione e nella ristrutturazione degli edifici, nella realizzazione di aree aziendali ed infrastrutture sportive, alberghiere e turistiche, nella strategia ambientale e nella bonifica».

Inoltre il comunicato specifica che:

«L’espansione dell’interesse al mondo dello sport e dell’intrattenimento ha condotto la Pelligra Group all’ampliamento del portfolio con acquisizioni di club di calcio, basket, hockey su ghiaccio e baseball, stadi, palestre, campi da golf, cinema».

Ross Pelligra, presidente della società Pelligra Group Pty Ltd, illustra presupposti e strategie della proposta:

«Sono fermamente convinto delle potenzialità della città di Catania, che ha un grande fascino internazionale, e delle rilevanti prospettive del club:

ne ho discusso a lungo con dirigenti ed ex calciatori che conoscono bene il calcio italiano, come Mark Bresciano e Vincent Grella che sono e saranno al mio fianco».

Aggiunge l’amministratore del gruppo:

«Qualora il nostro progetto fosse ritenuto il più adatto per una rinascita attesa da tutta l’Italia sportiva e non solo dai catanesi,

l’investimento garantito sarebbe molto consistente e riguarderebbe l’intero territorio, non la sola realtà calcistica che è comunque preponderante».

Pelligra precisa:

«Se l’onore della maglia rossazzurra fosse concesso a noi, non appena dovessimo ritrovarci nelle condizioni giuridiche di poter acquisire la proprietà del centro sportivo “Torre del Grifo Village” lo faremmo immediatamente».

Sottolinea inoltre:

«Così vorremmo procedere anche per il recupero dello stemma e della denominazione del Calcio Catania, perché so quanto vale l’identità, per il catanese».

prosegue Pelligra:

«Settore giovanile, calcio femminile e attività del club in ambito sociale, nella nostra idea, sono elementi importanti nella quotidianità,

perché la crescita del club passa attraverso lo sviluppo del movimento calcistico e territoriale a partire dall’attenzione all’educazione sportiva dei più piccoli».

Continua l’amministratore dell’azienda australiana:

«Le origini della mia famiglia sono siciliane e fin da quando mi è stato proposto dai miei advisors di valutare la situazione, circa due settimane fa, sento forte il desiderio di creare occupazione e benessere in questa splendida isola».

Evidenzia Pelligra:

«Sono e siamo consapevoli di dover investire molto e bene per riportare il Catania laddove merita di stare:

è un obiettivo obbligato per tutti i concorrenti sulla scena della manifestazione d’interesse, ai quali nella mia idea di fair play va riconosciuto un impegno sano e genuino».

Infine conclude l’imprenditore:

«Consentitemi di ringraziare tutti gli interlocutori che mi hanno permesso di maturare infine, in piena consapevolezza e con grande entusiasmo, l’idea di lavorare incessantemente per riportare gioia e orgoglio tra i tifosi rossazzurri».