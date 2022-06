Elena uccisa dalla madre a coltellate e seppellita. Martina Patti accusata di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere.

Elena uccisa dalla madre a coltellate e seppellita. La Procura di Catania ha predisposto il fermo per Martina Patti, la madre di Elena, per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere.

Alla donna, nella prima fase dell’inchiesta, contestato anche il reato di false informazioni al pubblico ministero per avere mentito.

la piccola vittima di quasi 5 anni, trovata morta nelle campagne di Mascalucia, dopo la segnalazione della stessa madre.

Al termine dell’interrogatorio la donna ha confessato l’omicidio.

La bimba uccisa con un coltello da cucina ma non è chiaro il movente.

Secondo le prime ricostruzioni dei fatti la Patti lo avrebbe agito per una forma di gelosia nei confronti dell’attuale compagna dell’ex.

La piccola vittima sarebbe stata uccisa nell’appartamento e poi la madre avrebbe portato il corpo senza vita della piccola nella campagna dove l’ha sepolta.

Successivamente all’atto efferato, per prendere tempo, avrebbe inscenato il rapimento, “sfruttando” i precedenti penali dell’ex compagno.

Come ha spiegato la nonna paterna di Elena:

«Mio figlio ha avuto una storia legata a degli spinelli tanti anni fa, preso per errore».

«È stato in carcere per circa 7 mesi, poi è stato ai domiciliari. Lei sapeva di questo precedente e ne ha approfittato».

Martina Patti, avrebbe quindi cercato di far cadere le colpe sull’ex compagno Alessandro Del Pozzo.

Ma l’interrogatorio pressante, subito nella notte, l’ha fatta crollare confessare e indicare il luogo preciso dove aveva lasciato il corpo senza vita della figlia.

Il corpicino di Elena trovato a 200 metri dall’abitazione dove viveva con la madre, semi-sotterrato con terra e cenere lavica.

L’esito dell’ispezione medico legale, ha evidenziato molteplici ferite da armi da punta e taglio alla regione cervicale e intra-scapolare.

La bambina sarebbe stata colpita nella parte alta del collo, dell’orecchio e della schiena.

Per chiarire ulteriori dettagli, tenta una conferenza stampa nella sede del comando provinciale carabinieri di Catania piazza Verga.

Il comandante del reparto operativo dei carabinieri di Catania, il colonnello Piercarmine Sica, in conferenza stampa ha escluso “il coinvolgimento di altri” nell’omicidio.

Ciò che è emerso dalle indagini, spiega l’ufficiale, è un:

«quadro di una famiglia non felice, in cui la gioia della figlia non ha compattato la coppia».

Il movente, evidenzia l’ufficiale:

«può essere la gelosia nei confronti della nuova compagna dell’ex convivente ma anche per l’affetto che Elena mostrava nei confronti della donna».

Continua Sica, in merito al movente però Martina Patti:

«non ha detto nulla. È rimasta sul vago, come se non si fosse resa conto di quello che ha fatto. È come se avesse detto ‘l’ho fatto ma non so perché’».

La situazione familiare è emersa dalle testimonianze raccolte per tutta la notte dagli investigatori, a partire da quella della stessa Martina Patti e dell’ex compagno Alessandro Del Pozzo.

La Procura sostiene che è emerso:

«un triste quadro familiare costituito da due ex conviventi che, a prescindere dalla gestione apparentemente serena della figlia Elena, avevano allacciato nuovi legami e non apparivano rispettosi l’un l’altro».

Per tutta la notte, la mamma di Elena ha continuato a raccontare la sua versione – e per questo gli è stato contestato anche il reato di false informazioni al pubblico ministero – e solo nella tarda mattinata ha ceduto, quando i carabinieri:

«si apprestavano a effettuare i rilievi nell’abitazione» dove Martina ed Elena vivevano. A quel punto ha confessato.