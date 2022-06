Bimba scomparsa a Tremestieri, indagano i carabinieri. Sono in corso rilievi scientifici su una vettura sospetta.

Bimba scomparsa a Tremestieri, indagano i carabinieri

Bimba scomparsa a Tremestieri, indagano i carabinieri. Una bambina 4 anni, Elena Del Pozzo, è scomparsa a Tremestieri Etneo (Ct) nella frazione di “Piano Tremestieri”.

I carabinieri si trovano in via Piave per alcuni eseguire rilievi scientifici, gli uomini della Sis ispezionano una vettura ‘sospetta’.

Persone armate l’avrebbero prelevata alcune persone armate e con il volto coperto che erano proprio alla guida dell’auto ora in mano agli investigatori.

La piccola residente a Mascalucia (Ct) compirà cinque anni a luglio. La madre ha sporto denuncia alla tenenza dei Carabinieri di Mascalucia.

L’ipotesi del sequestro confermata dalla Procura di Catania guidata da Carmelo Zuccaro, che coordina le indagini con il massimo riserbo.

La notizia, accompagnata dalle generalità e da una foto della bimba presumibilmente sequestrata, è sui social ed è diventata virale.

La foto della piccola Elena, allo scopo di poter aiutare le ricerche condotte dai militari dell’Arma con la speranza che arrivino segnalazioni agli investigatori.